Korina Rivadeneira sorprende al revelar a qué se dedica su padre en Venezuela: "Para él no existen imposibles"

Korina Rivadeneira compartió una conmovedora mirada sobre la vida de su padre en Venezuela. La modelo mostró su admiración y orgullo por el esfuerzo de su progenitor.

    Korina Rivadeneira conmovió a sus seguidores al compartir un vistazo íntimo de la vida de su padre en Venezuela. La esposa de Mario Hart mostró con orgullo el lugar donde él trabaja día a día, demostrando su talento y su dedicación. Las imágenes revelan el esfuerzo y la pasión con la que su progenitor continúa creando piezas únicas desde su país natal.

    Korina Rivadeneira revela a qué se dedica su padre en Venezuela

    La modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió al mostrar en sus redes sociales cómo se gana la vida su padre en Venezuela, dejando ver su admiración total hacia su progenitor. “Mi papá me dice ‘chatota’ y yo le digo ‘papote’. Él tiene su propio taller al lado de su casa. De joven estudió Arquitectura, desistió de terminar”, se lee en su video.

    En la imagen se puede ver a su padre mientras trabajaba en un pequeño taller junto a sus compañeros. “Toda su vida se dedicó a diseñar display para joyerías, estuches para condecoraciones, tuvo una fábrica dedicada a ello, y ahora tiene su propio taller, él es orgulloso y feliz, un artista nato, dibuja, pinta y crea impresionante”, agregó emocionada de su labor y talento.

    Finalmente, Korina Rivadeneira sacó a relucir la mejor enseñanza que le dejó su padre: “Para él no existen imposibles, eso me enseñó”, escribió la exchica reality.

    Korina Rivadeneira enfrenta apagones en su regreso a Venezuela

    Korina Rivadeneira regresó a su tierra natal después de una década fuera del país y se encontró con una de las realidades más difíciles que viven los venezolanos: los constantes cortes de luz. La modelo contó que, desde su llegada, ha intentado avanzar con varios trámites personales, pero la falta de electricidad ha paralizado las oficinas públicas y retrasado sus gestiones.

    “Colas y colas. Ayer se fue la luz, esperemos que no se vaya hoy. Es Venezuela”, compartió en sus historias, visiblemente resignada. Según relató, durante su primer intento de atención, la energía eléctrica se interrumpió desde las 10:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., impidiéndole ser atendida.

    Más tarde, la exchica reality pidió el apoyo de sus seguidores en medio de la espera. “Se fue la luz. Me faltan 50 personas, pero cuando venga la luz… Deséenme suerte”, comentó con humor en su cuenta de Instagram.

    Su viaje a Venezuela ha estado marcado por la nostalgia y la emoción. Hace unos días, publicó imágenes que reflejan lo especial que ha sido este reencuentro con su país. “No sé cómo explicar lo que siento”, escribió en una de sus publicaciones, donde también aseguró que se deja “guiar de la mano de Dios”.

    Aunque no reveló los motivos específicos de su visita ni explicó por qué viajó sin Mario Hart ni sus hijos, Korina dio a entender que atraviesa un proceso profundo y personal: “No es un sentimiento, son millones”, expresó al iniciar su travesía.

