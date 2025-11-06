El enfrentamiento entre Christian Domínguez y Melanie Martínez alcanzó un punto crítico luego de que el cantante formalizara una denuncia en su contra. El documento, difundido recientemente en televisión, expone presuntos actos de violencia psicológica que afectarían tanto al artista como a su hija mayor. Además, incluye material audiovisual y declaraciones públicas que, según Domínguez, vulnerarían la estabilidad emocional de la menor.

Christian Domínguez presenta denuncia contra Melanie Martínez y revela impactantes pruebas

El conflicto entre Christian Domínguez y Melanie Martínez dio un nuevo giro luego de que se hiciera pública una denuncia interpuesta por el cantante, quien acusa a su expareja de ejercer violencia psicológica tanto en su contra como en la de su hija mayor. La exreportera de Magaly Medina, Naty Julca, fue quien expuso en televisión los documentos oficiales presentados ante las autoridades, donde el cumbiambero adjuntó una serie de pruebas que respaldarían su versión.

El expediente, según mostró Julca, incluye la descripción de varios videos y fragmentos de programas de televisión donde se difunden declaraciones de la adolescente, así como de terceros vinculados al caso. Estas pruebas habrían sido recopiladas tras la aparición de Martínez en el programa de Magaly Medina, donde habló del distanciamiento entre Domínguez y su hija, señalando que él no le dirige la palabra desde hace cuatro meses.

El cantante decidió formalizar la denuncia luego de observar cómo su hija se pronunciaba en redes sociales sobre su mala relación con Karla Tarazona. En sus transmisiones, la joven reveló detalles personales sobre conflictos pasados y aseguró que Isabel Acevedo fue “su mejor madrastra”, comentario que habría generado tensiones dentro del entorno familiar.

Según el informe presentado por Julca, el documento legal detalla al menos diez videos publicados entre finales de septiembre e inicios de octubre, en los que la menor menciona directamente a su padre y a la conductora de Préndete. Además, se enumeran emisiones televisivas donde el contenido fue replicado, lo que, según el artista, representa una exposición mediática perjudicial para su hija.

Melanie Martínez desmiente acusaciones

Pese a las pruebas compartidas por el cantante, se terminó que el documento no incluiría evidencias de situaciones privadas que demuestren agresión directa por parte de la madre. Todo el sustento se basaría en la exposición pública de la menor y el impacto que esto habría tenido en su bienestar emocional.

Por su parte, Melanie Martínez negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que, en realidad, el cantante es quien ha ejercido maltrato psicológico, principalmente al mantener un prolongado silencio hacia su hija.