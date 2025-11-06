Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya es oficialmente esposa de Sergio Coloma. La actriz peruana selló su amor con una íntima boda civil realizada el 5 de noviembre, donde ambos lucieron radiantes y felices. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la emoción de este momento tan esperado para la pareja, que comparte más de siete años de relación y un hijo en común.

Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor en una íntima boda civil

El amor volvió a brillar para Natalia Salas y Sergio Coloma, quienes sorprendieron a sus seguidores al anunciar que ya son esposos. La actriz y el fotógrafo confirmaron su matrimonio este miércoles 5 de noviembre, compartiendo en redes sociales una tierna fotografía donde lucen sonrientes y muestran con orgullo los anillos que simbolizan su unión.

Horas antes del enlace, la recordada protagonista de Eres mi bien había dejado entrever lo que ocurriría con un mensaje cargado de emoción: “Hoy es el gran día. Juntos para siempre”, escribió junto a imágenes de los preparativos. Más tarde, Sergio Coloma también confirmó la noticia en sus historias con la frase “Nos casamos”, acompañada de una foto donde ambos posan radiantes.

En su boda civil, Natalia apostó por un elegante enterizo blanco y un sombrero de ala ancha, mientras que Sergio optó por un clásico traje negro con camisa blanca, logrando una combinación moderna y sobria. La celebración fue discreta, pero llena de simbolismo para la pareja, que comparte su historia desde 2017 y tiene un hijo en común, el pequeño Leandro.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que la artista había anunciado previamente que su matrimonio se realizaría el 15 de noviembre, con una gran ceremonia a la que asistirían más de 200 invitados. Sin embargo, la actriz decidió adelantar el enlace civil, dejando entrever que la boda religiosa podría celebrarse en la fecha original.

En redes, Natalia compartió más fotografías junto a su esposo y su hijo, celebrando el inicio de esta nueva etapa. “Juntos para siempre”, reiteró, confirmando que, pese a los desafíos personales que ha enfrentado, el amor sigue siendo su motor principal.

Magaly Medina aplaude la boda civil de Natalia Salas y Sergio Coloma

La boda civil de Natalia Salas y Sergio Coloma no solo conmovió a sus seguidores, sino también a diversas figuras del espectáculo, quienes celebraron la unión de la pareja con mensajes llenos de cariño. Entre ellos, Magaly Medina no fue ajena al acontecimiento y decidió dedicarle unas palabras durante su programa ‘Magaly TV, La Firme’.

Durante la emisión, la periodista comentó emocionada sobre la ceremonia íntima en la que la actriz y su pareja oficializaron su amor. Además, no dudó en resaltar el elegante look que ambos eligieron para su gran día.