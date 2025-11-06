Wapa.pe
El conflicto judicial entre Christian Domínguez y Melanie Martínez ha impactado emocionalmente a su hija de 16 años, quien se descompensó tras presenciar la audiencia.

    Así reaccionó la hija de Christian Domínguez en encuentro con Melanie Martínez | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    El enfrentamiento judicial entre Christian Domínguez y Melanie Martínez no solo ha llamado la atención por su carga mediática, sino también por las consecuencias emocionales que habría tenido en su hija adolescente. La joven, de 16 años, se habría descompensado tras presenciar la audiencia donde ambos padres coincidieron frente a frente. El caso, revelado por Magaly Medina en su programa, generó preocupación en redes sobre el bienestar de la menor.

    NO TE PIERDAS: ¿Luciana Fuster le da la espalda a Mr. Nawat tras escándalo en Miss Universo? "El respeto debe estar por delante de todo"

    Magaly Medina generó gran preocupación entre los seguidores del espectáculo peruano al dar a conocer el delicado estado emocional de la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez. Durante la última emisión de su programa, la conductora reveló que la adolescente de 16 años se descompensó luego de asistir a la audiencia judicial donde sus padres se reencontraron frente a frente.

    El encuentro, según explicó Medina, ocurrió tras la denuncia presentada por el cantante contra Martínez por presunta violencia psicológica hacia él y la menor. No obstante, el testimonio que la periodista compartió en vivo reflejó una situación mucho más sensible: la de una joven afectada por el conflicto familiar y el distanciamiento con su padre.

    “Nos comentó Melanie Martínez que su hija salió muy, muy mal de esta confrontación, se sintió muy mal y se ha ido a su casa a descansar”, relató la conductora, visiblemente sorprendida por la situación.

    LEE AQUÍ: Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Durante su programa, Magaly Medina brindó nuevos detalles sobre el difícil momento que atraviesa la hija adolescente de Christian Domínguez y Melanie Martínez. Según comentó la conductora, el origen del malestar de la joven sería la llamada “ley del hielo”, una actitud que, de acuerdo con su relato, el cantante mantiene desde hace meses.

    “De lo que se ha quejado es de la ley del hielo que le hace su padre, que no le habla hace como tres o cuatro meses”, indicó Medina al abordar el tema en vivo. La figura televisiva destacó, además, que este tipo de conducta constituye una forma de maltrato psicológico. “La ley del hielo es uno de los castigos más crueles a los que se puede someter a un niño, a un adolescente o a un adulto”, señaló antes de enlazarse con la abogada Karla Viso.

    Durante la entrevista, la jurista recordó que la adolescente está protegida por el Código del Niño y del Adolescente, que le otorga derecho a expresarse libremente. “Si los niños hablan, se les escucha; pero si los adolescentes opinan, se les considera”, explicó Viso.

    Asimismo, subrayó que la joven puede manifestar su opinión de manera independiente y elegir cómo hacerlo. “Ella tiene derecho a hablar de su padre porque es un personaje público y porque ya se cansó”, añadió la especialista.

