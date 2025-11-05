Christian Domínguez sorprendió con una denuncia por presunta violencia psicológica a Melanie Martínez. En el documento difundido, se acusa a la actriz de influir en su hija Camila para hablar negativamente del cantante en redes sociales. Sin embargo, Martínez salió al frente para negar categóricamente estas versiones y aseguró que siempre buscó proteger la relación entre padre e hija, incluso durante los escándalos mediáticos que rodearon al cumbiambero.

Melanie Martínez responde a denuncia de Christian Domínguez y asegura que nunca habló mal del cantante ante su hija

La polémica entre Christian Domínguez y Melanie Martínez tomó un nuevo giro luego de que se revelara la denuncia por presunta violencia psicológica presentada por el cantante. Según el documento expuesto en televisión, Martínez habría incentivado a su hija Camila a emitir comentarios negativos sobre su padre y su pareja actual en redes sociales, especialmente en TikTok.

Tras la difusión del caso, Martínez se pronunció en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para rechazar rotundamente las acusaciones. La actriz y expareja de Domínguez explicó que, lejos de influir en su hija, durante años se esforzó por mantener la imagen paterna intacta pese a las controversias públicas que rodearon al cumbiambero.

“Me parece tirado de los pelos, en casi 17 años jamás le he hablado mal de su padre, si no todo lo contrario”, expresó con firmeza. Añadió que incluso en los momentos más críticos de su relación decidió no exponer a Camila a los problemas mediáticos: “A pesar de todas sus insensateces y los líos que se ha venido metiendo en todos estos años, yo jamás le hablé mal a mi hija de su padre, todo lo contrario”.

Martínez también reconoció que, con el tiempo y el acceso a redes sociales, ha sido difícil impedir que su hija conozca las polémicas alrededor de Domínguez. “Siempre intenté tapar todo y que ella no pueda ver, pero ya se escapa de mis manos. Ahora hay redes sociales, Camila ya ve todo, su papá sigue cometiendo los mismos errores, yo ya no lo puedo cubrir”, indicó. Finalmente, remarcó que la adolescente ya forma su propio criterio: “Mi hija ya está grande, ya entiende, ya ve y obviamente ha sido perjudicada por todas estas cosas que su papá ha hecho durante toda su vida”.

Melanie Martínez revela episodios de bullying que sufrió su hija por escándalos de Christian Domínguez

Durante su descargo público, Melanie Martínez profundizó en las consecuencias que los conflictos mediáticos de Christian Domínguez habrían tenido en la vida escolar de su hija Camila. La cantante relató que la adolescente enfrentó momentos difíciles en el colegio debido a las polémicas del cumbiambero, situación que, según dijo, la obligó a asumir un rol de protección constante.

“El bullying en el colegio, que la molesten, que le peguen recortes de los periódicos de lo que su papá hacía para burlarse de ella. He sido yo la que ha ido a dar la cara en el colegio para proteger a mi hija”, compartió Martínez, describiendo el impacto emocional que estos episodios generaron en la menor.