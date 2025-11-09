Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Melissa Lobatón Klug, joven influencer e hija de la empresaria Melissa Klug, ha alarmado a sus seguidores al compartir su delicado estado de salud.

    Hija de Melissa Klug reveló su delicado estado de salud | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Melissa Lobatón Klug, la hija menor de la empresaria Melissa Klug, ha encendido las alarmas entre sus seguidores tras revelar que enfrenta un complicado cuadro de salud. La joven influencer confesó que los síntomas la tienen sin energías y que, pese a seguir el tratamiento médico al pie de la letra, no logra mejorar.

    Hija de Melissa Klug alerta a sus fans al confesar su delicado estado de salud

    Melissa Lobatón Klug, la hija menor de la empresaria Melissa Klug, causó preocupación entre sus seguidores tras revelar que atraviesa un complicado momento de salud.

    La joven influencer de 22 años contó que nuevamente padece faringitis aguda y sinusitis, males que ya había enfrentado anteriormente, pero que en esta ocasión se han agravado.

    A través de sus historias de Instagram, Melissa comentó que está cumpliendo con el tratamiento médico indicado, aunque sin notar avances.

    “Antes que me digan: ‘Meli, toma pastillas’, aquí está mi receta y las estoy tomando a las horas que me ha indicado la doctora, pero no me ayuda en nada, siento que estoy peor”, manifestó desde su habitación, visiblemente cansada.

    La hija de Klug se mostró frustrada por la falta de mejoría, pues los síntomas la han dejado sin fuerzas y le impiden realizar sus actividades cotidianas.

    “Esta es mi tercera madrugada con fiebre; supongo que para el domingo ya voy a estar ‘mejor’, pero ya no soporto el dolor. Y el dolor de cabeza no es solo dolor de cabeza… imagínense: dolor de garganta, dolor muscular en todo el cuerpo, fiebre, todo mal”, añadió con la voz entrecortada.

    Melissa Klug expresa su orgullo por el logro de su hija Melissa Lobatón

    Mientras Melissa Lobatón atraviesa un periodo complicado de salud, su madre, Melissa Klug, decidió compartir un mensaje lleno de amor y orgullo hacia ella. A través de sus redes sociales, la empresaria celebró que su hija haya culminado exitosamente su carrera de repostería, demostrando su talento y perseverancia.

    “Estoy tan orgullosa de ti, mi vida. Terminaste tu carrera de pastelería”, escribió la también conocida como “Blanca de Chucuito”, acompañando el mensaje con la imagen de una torta decorada por su hija.

    La joven repostera respondió con igual cariño, dejando ver la unión que las caracteriza: “Te amo, madre. Gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

