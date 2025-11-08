Wapa.pe
‘Amor y Fuego’ reveló la demanda de Melanie Martínez contra Christian Domínguez y sus padres, donde se oyen las duras palabras del cantante hacia su hija.

    Christian Domínguez y familia. | Composición Wapa | Instagram
    Tras la reciente entrevista de Christian Domínguez en Préndete, donde afirmó haber demandado a Melanie Martínez para asistir juntos a terapia con su hija, el programa Amor y Fuego difundió un impactante testimonio de la joven de 16 años. En él, se exponen hechos que evidenciarían violencia psicológica por parte del cantante y sus padres, dejando al descubierto un doloroso panorama familiar.

    Se revela el doloroso estimonio de la hija de Christian Domínguez en denuncia de Melanie Martínez

    Luego de hacerse pública la demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez, el programa Amor y Fuego reveló el contenido completo de la denuncia interpuesta por la expareja del cantante contra él y sus padres, quienes enviaron duros mensajes a su nieta tras las polémicas transmisiones en vivo realizadas por la joven.

    No obstante, el abuelo de la menor respondió con frialdad, responsabilizándola por exponer la situación familiar y lanzándole advertencias. “Yo me he enterado de tus declaraciones por las redes, tus declaraciones que no me parecen correctas, y la forma de expresarte. Quieres destruir a tu papá, crearle problemas en sus trabajos, cómo hará para tus estudios...”, se puede leer.

    Más adelante, Karla Tarazona también fue mencionada en el caso, luego de que la adolescente afirmara que su padre daba prioridad a los hijos que tiene con Leonard León antes que a ella. Este sentir habría sido reforzado por el propio cantante, quien, según el testimonio, le habría dicho directamente que había elegido a su nueva familia junto a la conductora de eventos.

    “Sale con los hijos de Karla y Karla, los acompaña a sus cosas y los trae, a mí me ignora hace dos meses, pero en redes dice que todos estamos bien y somos una familia cuando a mí por teléfono me dijo que prefiere a su nueva familia y no a mí”, expresó. Según se detalla, los abuelos de la menor también le escribieron mensajes intimidantes, responsabilizándola de posibles daños a su salud y sugiriendo que sus declaraciones podrían afectar su pensión.

    Finalmente, en la denuncia se incluye el testimonio de la joven, quien pidió apoyo a sus abuelos y relató las conversaciones que mantuvo con su padre, en las que asegura haber sentido rechazo y frialdad.

    Ay abuelito, yo te amo mucho y me duele ver como mi papá solo me acusa con ustedes, pero no les cuenta cómo él me multiplicó por cero, y me dijo que no pasaría tiempo conmigo, hasta que yo lo haga con él. Me ignora hace dos meses, no me habla, y solo está con su nueva familia, me deja de lado, y no hace el intento de acercarse a mí”, comenzó diciendo.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

