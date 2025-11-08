Filtran doloroso testimonio de la hija de Domínguez en denuncia de Melanie Martínez: "Mi papá me dijo que prefiere a su otra familia"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras la reciente entrevista de Christian Domínguez en Préndete, donde afirmó haber demandado a Melanie Martínez para asistir juntos a terapia con su hija, el programa Amor y Fuego difundió un impactante testimonio de la joven de 16 años. En él, se exponen hechos que evidenciarían violencia psicológica por parte del cantante y sus padres, dejando al descubierto un doloroso panorama familiar.
Se revela el doloroso estimonio de la hija de Christian Domínguez en denuncia de Melanie Martínez
Luego de hacerse pública la demanda de Christian Domínguez contra Melanie Martínez, el programa Amor y Fuego reveló el contenido completo de la denuncia interpuesta por la expareja del cantante contra él y sus padres, quienes enviaron duros mensajes a su nieta tras las polémicas transmisiones en vivo realizadas por la joven.
No obstante, el abuelo de la menor respondió con frialdad, responsabilizándola por exponer la situación familiar y lanzándole advertencias. “Yo me he enterado de tus declaraciones por las redes, tus declaraciones que no me parecen correctas, y la forma de expresarte. Quieres destruir a tu papá, crearle problemas en sus trabajos, cómo hará para tus estudios...”, se puede leer.
Más adelante, Karla Tarazona también fue mencionada en el caso, luego de que la adolescente afirmara que su padre daba prioridad a los hijos que tiene con Leonard León antes que a ella. Este sentir habría sido reforzado por el propio cantante, quien, según el testimonio, le habría dicho directamente que había elegido a su nueva familia junto a la conductora de eventos.
“Sale con los hijos de Karla y Karla, los acompaña a sus cosas y los trae, a mí me ignora hace dos meses, pero en redes dice que todos estamos bien y somos una familia cuando a mí por teléfono me dijo que prefiere a su nueva familia y no a mí”, expresó. Según se detalla, los abuelos de la menor también le escribieron mensajes intimidantes, responsabilizándola de posibles daños a su salud y sugiriendo que sus declaraciones podrían afectar su pensión.
Finalmente, en la denuncia se incluye el testimonio de la joven, quien pidió apoyo a sus abuelos y relató las conversaciones que mantuvo con su padre, en las que asegura haber sentido rechazo y frialdad.
“Ay abuelito, yo te amo mucho y me duele ver como mi papá solo me acusa con ustedes, pero no les cuenta cómo él me multiplicó por cero, y me dijo que no pasaría tiempo conmigo, hasta que yo lo haga con él. Me ignora hace dos meses, no me habla, y solo está con su nueva familia, me deja de lado, y no hace el intento de acercarse a mí”, comenzó diciendo.