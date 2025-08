Leonard León volvió a encender la polémica tras ganar el juicio legal contra Karla Tarazona . A través de sus redes, el cantante no solo celebró el fallo, sino que también lanzó respuestas contundentes a sus críticos. Su mensaje sobre sus hijos con la conductora no pasó desapercibido y generó una ola de reacciones. ¿Realmente quiere reencontrarse con ellos?

Por su parte, ante los cuestionamientos sobre su paternidad, este insistió en defender su posición. "Yo me sentiré feliz diciendo la verdad y punto, ellos también la sabrán", contestó. Mientras que, cuando un seguidor lo increpó tildándolo de no ser un "buen padre", este no se quedó callado.

"Tengo dos chicos, uno de 15 y uno de 13. Cuando tengan 18 yo te aseguro que ellos van a querer hablar. Uno ya se me quiere escapar y decir muchísimas cosas, pero es un niño todavía y como yo siempre le digo a ellos, no tienen por qué meterse en los temas de grandes y de adultos. No son bebés en pañales, impedimento para algo, nadie, nadie nunca lo ha dado y eso lo he demostrado con el mismo Christian cuando hemos tenido los verdaderos pleitos y él jamás ha salido a quejarse que yo le he prohibido algo porque considero que los niños no tienen nada que ver", sentenció.