Durante la transmisión, Leonard León aseguró que el Poder Judicial no encontró sustento en las acusaciones de violencia psicológica que Karla interpuso en su contra. “Se archivaron las medidas de protección de la señora Tarazona. En el primero mis hijos tuvieron medidas de protección contra su padre, que soy yo, porque no se demostró que había violencia psicológica. En ningún momento ejercí violencia contra mis niños, eso jamás lo haría”, expresó.

El cantante también acusó a su expareja de manipular la situación para desprestigiarlo públicamente. “La señora inventó y utilizó, me imagino, a mis hijos para denunciarme. Luego ella me denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué podría decir yo?, si en cualquier programa que ha estado siempre se ha dedicado a hablar mal de mí, difamarme, manchar mi imagen como persona y personaje público, como un hombre dedicado a la música”, añadió.

Una de las preguntas que más llamó la atención de los internautas durante la transmisión fue por qué sus propios hijos no desean verlo. Leonard respondió de forma directa: “La pregunta sería ¿por qué? Yo no vivo allí (en la casa de Karla), no sé qué les dicen, pero estoy convencido de que ellos tienen que saber la verdad. Yo salgo a hablar con pruebas porque ellos fueron partícipes de este proceso en el que se me involucró, de la medida de protección en mi contra. Ellos tienen conocimiento, al menos mi hijo mayor, entonces acá no estamos hablando de niños que no se dan cuenta, son niños que piensan”.