Durante una tarde compartida, la hija de Said Palao revisó su celular y expuso un mensaje revelador, lo que incomodó a su padre frente a su esposa, Alejandra Baigorria.

Said Palao es expuesto por su hija ante Alejandra Baigorria | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Said Palao vuelve a acaparar la atención tras protagonizar un momento incómodo junto a su hija y Alejandra Baigorria. Lo que parecía una tarde familiar terminó convirtiéndose en una situación tensa cuando un inesperado descubrimiento salió a la luz. Su hija, fruto de su relación con Aleska Zambrano, se robó toda la atención al exponer algo que incomodó a su padre. ¿Qué pasó?

Said Palao enfrenta tenso momento con su hija tras ser expuesto frente a Alejandra Baigorria

El nombre de Said Palao vuelve a ser tema de conversación luego de protagonizar una incómoda escena familiar que rápidamente se viralizó en redes. Todo ocurrió durante una tranquila tarde junto a Alejandra Baigorria, cuando su hija con Aleska Zambrano decidió revisar el celular del chico reality y mostrar un chat con otra mujer, justo delante de la empresaria.

Aunque la identidad de la persona del mensaje sigue siendo desconocida, lo cierto es que la situación dejó en evidencia a Said frente a Alejandra, quien optó por retirarse del lugar para permitir que padre e hija conversaran a solas. Pese a ello, no se supo si la pareja tuvo algún desencuentro después del incidente.

La pequeña, que siempre ha demostrado su cariño hacia la pareja de su papá, no pareció molesta por la relación entre ambos; sin embargo, su curiosidad la llevó a descubrir algo inesperado. “¿Quién es Rafa?”, le preguntó directamente al revisar sus mensajes, dejando en silencio al popular ‘guerrero’.

Horas más tarde, Palao reapareció junto a su hija y mostró que el tema no había quedado atrás. Mientras grababa dentro de su auto, le hizo un comentario que generó tensión: “Tú me acusaste con Ale”, expresó el modelo. La menor, visiblemente incómoda, reaccionó de inmediato y le pidió que detuviera la grabación. “Por favor, papá, para de fastidiar, no grabes”, respondió con seriedad, marcando un evidente cambio de actitud tras el incómodo episodio.

Alejandra Baigorria pone en su sitio a Said Palao tras discusión en ‘Esto es Guerra’

Un tenso, pero divertido momento se vivió en el set de Esto es Guerra durante la competencia “Tribuna mental”, donde los equipos de guerreros y combatientes discutieron acaloradamente por una supuesta falta en la dinámica.

En medio del debate, Alejandra Baigorria sacó su celular para demostrar que tenía la razón, lo que generó sorpresa entre sus compañeros, ya que el uso de dispositivos está prohibido en el programa. Said Palao no perdió la oportunidad de lanzarle una indirecta, asegurando que la producción tenía preferencias con ella, desatando carcajadas en el estudio.