Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Said Palao sorprende al anunciar cuándo será padre junto a Alejandra Baigorria

Said Palao anunció sus planes de ser padre junto a Alejandra Baigorria, revelando que empezarán a buscar su primer hijo muy pronto, mientras disfrutan de su matrimonio.

    Said Palao sorprende al anunciar cuándo será padre junto a Alejandra Baigorria
    Said Palao habla de sus planes con Alejandra Baigorria | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Said Palao sorprende al anunciar cuándo será padre junto a Alejandra Baigorria

    Said Palao rompió el silencio sobre sus planes de convertirse en padre junto a Alejandra Baigorria. El exchico reality confesó cuándo podría llegar su primer hijo y reveló la fecha que estaría considerando. Por ahora, la pareja disfruta de su reciente matrimonio y se concentra en otros proyectos importantes.

    Said Palao revela cuándo tendrá un hijo con Alejandra Baigorria

    Said Palao ya tiene fecha para convertirse en papá y no es este año. En conversación con ‘Más Espectáculos’, el guerrero reveló que, junto a Alejandra Baigorria, han decidido iniciar la búsqueda de su primer hijo en 2026. “No, aún no. Para el próximo año hemos dicho, este año aún no. Ya está decidido”, señaló con firmeza.

    El exchico reality explicó que, por ahora, la prioridad es disfrutar su reciente matrimonio y concentrarse en otros compromisos familiares. “Vamos a intentar que sea un hecho el próximo año porque este año tenemos bastantes proyectos y cositas, y para este tipo de planificaciones hay que dedicarle el tiempo”, agregó.

    Lejos de las presiones externas, Palao dejó claro que su relación con Baigorria vive un momento estable y feliz. “Es una relación normal, estamos felices”, afirmó con una sonrisa, dejando en evidencia que su historia de amor sigue más fuerte que nunca.

    La hija de Said Palao conmueve a Alejandra Baigorria con mensaje inesperado en vivo

    En la antesala de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Esto es Guerra se convirtió en escenario de un momento que robó el protagonismo a la competencia. Caetana, hija del guerrero y recordada participante de ‘El Gran Chef Famosos: Pericotitos’, apareció por sorpresa en el set para dedicarle unas palabras a la ‘Rubia de Gamarra’.

    La niña, con una naturalidad que desarmó a todos, se acercó a su padre y lo abrazó antes de dirigirse a Alejandra con un mensaje lleno de afecto: “Yo desde chiquita, cuando Ale estuvo ahí, por más que no sea mi mamá, también la quiero mucho porque es muy buena gente conmigo y siempre me ha tratado muy bien”.

    Las cámaras captaron a Alejandra visiblemente emocionada, intentando contener las lágrimas mientras respondía entre sollozos: “Bueno, yo... me conmueve”.

    Said Palao, orgulloso, no ocultó su felicidad al presenciar el cariño que une a su hija y a su esposa, un lazo que, según dijo, es uno de los mayores regalos que la vida le ha dado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Said Palao sorprende al anunciar cuándo será padre junto a Alejandra Baigorria
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

