Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Alejandra Baigorria y Said discuten en vivo y ella lo advierte con enviarlo al sillón tras un fuerte cruce en el set

Alejandra Baigorria sorprendió al público al enfrentarse con Said Palao en pleno set de Esto es guerra tras una curiosa acusación del competidor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alejandra Baigorria y Said discuten en vivo y ella lo advierte con enviarlo al sillón tras un fuerte cruce en el set
    Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron tenso momento. | Composición Wapa | Instagram
    Alejandra Baigorria y Said discuten en vivo y ella lo advierte con enviarlo al sillón tras un fuerte cruce en el set

    La pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao vivió un momento de tensión en el set de Esto es Guerra, luego de que una supuesta infracción cometida por la “Rubia de Gamarra” desatara una inesperada discusión. Aunque ambos suelen mostrarse muy unidos, esta vez la empresaria peruana sorprendió al tomar una drástica decisión frente a cámaras, dejando a todos los presentes sin palabras.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron tenso momento

    Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Said Palao contrajeron matrimonio este año y siempre han destacado el gran amor que los une; sin embargo, esta vez ninguno quiso ceder durante una acalorada competencia. Todo inició cuando el 'guerrero' decidió detener el juego para presentar un reclamo contra el equipo de su esposa.

    Posteriormente, la popular 'Gringa de Gamarra' admitió haber utilizado su celular en plena emisión, lo que provocó la reacción de Said, quien reclamó: "ChatGPT dijo que no se podía traer el celular y ha utilizado el celular. A ver si hacen algo o también te gusta el chupetín", insinuando favoritismo hacia los combatientes.

    Poco después, Alejandra Baigorria respondió entre risas: "Mañana voy a traer un chupetín gigante, enorme", sin imaginar que Said Palao le lanzaría una contundente réplica: "Lo que tienes que hacer es venir a practicar más temprano los juegos". Finalmente, la empresaria dejó claro que su esposo no pasaría la noche en casa: "No sé (dónde va a dormir), tendrá que ver", sentenció.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Filtran doloroso testimonio de la hija de Domínguez en denuncia de Melanie Martínez: "Mi papá me dijo que prefiere a su otra familia"

    ¿Es Alejandra Baigorria la 'favorita' del productor Peter Fajardo?

    Alejandra Baigorria le recordó a Said Palao que en su contrato “sí figura que puedo traer celular”. Sin embargo, su esposo no dudó en responderle: “Que yo sepa, tú no has firmado contrato, así que no mientas”. A lo que ella replicó: “No, no soy mentirosa, porque mi contrato es vía celular con Peter Fajardo”, generando risas entre Katia Palma y Renzo Schuller. “Hay niveles, como dice Leslie Shaw”, agregó la ‘Rubia de Gamarra’.

    Esta no sería la primera ocasión en que Alejandra Baigorria es señalada como la "consentida" del productor de Esto es guerra. No obstante, la empresaria ha aclarado que solo siente agradecimiento hacia él por haberle abierto las puertas de la televisión, motivo por el cual decidió regresar al programa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria y Said discuten en vivo y ella lo advierte con enviarlo al sillón tras un fuerte cruce en el set
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Hijo de Karla Tarazona enfrentó al novio de Camila Domínguez y LO BOTÓ de su casa por defenderla

    Padres de Christian Domínguez en la mira: podrían recibir 12 años de cárcel por denuncia de Melanie Martínez

    Christian Domínguez revela por qué su hija trabaja con Ale Baigorria y aclara rumores

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Padre de Daniela Darcourt no se calla y sorprende con reacción a separación de su hija con Waldir Felipa: "No sirve..."

    Karla Tarazona advierte y lanza fuerte acusación contra Melanie Martínez por mentir sobre Christian Domínguez

    Korina Rivadeneira sorprende al revelar a qué se dedica su padre en Venezuela: "Para él no existen imposibles"

    Hija de Marcelo Tinelli lanza duro reclamo mientras él disfruta con Milett Figueroa

    Pamela López sufrió una gran pérdida económica tras serle prohibido mencionar a Christian Cueva, revela Anhelí Arias: “Se le acabó el dinero”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;