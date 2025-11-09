Alejandra Baigorria sorprendió al público al enfrentarse con Said Palao en pleno set de Esto es guerra tras una curiosa acusación del competidor.

La pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao vivió un momento de tensión en el set de Esto es Guerra, luego de que una supuesta infracción cometida por la “Rubia de Gamarra” desatara una inesperada discusión. Aunque ambos suelen mostrarse muy unidos, esta vez la empresaria peruana sorprendió al tomar una drástica decisión frente a cámaras, dejando a todos los presentes sin palabras.

Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron tenso momento

Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Said Palao contrajeron matrimonio este año y siempre han destacado el gran amor que los une; sin embargo, esta vez ninguno quiso ceder durante una acalorada competencia. Todo inició cuando el 'guerrero' decidió detener el juego para presentar un reclamo contra el equipo de su esposa.

Posteriormente, la popular 'Gringa de Gamarra' admitió haber utilizado su celular en plena emisión, lo que provocó la reacción de Said, quien reclamó: "ChatGPT dijo que no se podía traer el celular y ha utilizado el celular. A ver si hacen algo o también te gusta el chupetín", insinuando favoritismo hacia los combatientes.

Poco después, Alejandra Baigorria respondió entre risas: "Mañana voy a traer un chupetín gigante, enorme", sin imaginar que Said Palao le lanzaría una contundente réplica: "Lo que tienes que hacer es venir a practicar más temprano los juegos". Finalmente, la empresaria dejó claro que su esposo no pasaría la noche en casa: "No sé (dónde va a dormir), tendrá que ver", sentenció.

¿Es Alejandra Baigorria la 'favorita' del productor Peter Fajardo?

Alejandra Baigorria le recordó a Said Palao que en su contrato “sí figura que puedo traer celular”. Sin embargo, su esposo no dudó en responderle: “Que yo sepa, tú no has firmado contrato, así que no mientas”. A lo que ella replicó: “No, no soy mentirosa, porque mi contrato es vía celular con Peter Fajardo”, generando risas entre Katia Palma y Renzo Schuller. “Hay niveles, como dice Leslie Shaw”, agregó la ‘Rubia de Gamarra’.