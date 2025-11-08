Wapa.pe
Mark Vitto vuelve a generar comentarios junto a su novia tras difundir un video donde ella le grita y lo enfrenta en medio de rumores de embarazo.

    Novia de Mark Vitto desata escándalo. | Composición Wapa | Instagram
    Mark Vitto vuelve a dar de qué hablar junto a su novia Leslie Echevarría tras la publicación de una serie de videos que han causado gran revuelo. En uno de ellos, se sugiere que Leslie estaría embarazada de gemelos, mientras que en otro se muestra un tenso momento donde ella le lanza fuertes palabras y hasta una cachetada. Aunque se presume que todo forma parte de una dinámica creativa, los usuarios no han pasado por alto la actitud de la joven de Huancayo.

    LEER MÁS: Yiddá Eslava habría engañado a Julián Zucchi con un hombre casado que fue su amigo, según 'Chimi Churri'

    Novia de Mark Vitto desata polémica por su actitud

    A través de sus redes sociales, la pareja que ha ganado gran audiencia en TikTok volvió a sorprender con un nuevo sketch, donde se muestran juntos buscando nuevos muebles para su hogar. En medio del guion del video, se ve a Mark Vitto cargando unas sillas de madera, mientras su novia le dice: “¿Qué es esa hu3vada? Nada puedes hacer solo”.

    Más adelante, la pareja de Mark lo califica de “misio” y asegura que no necesita de ningún hombre para darse sus gustos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fueron solo sus palabras, sino también la cachetada que le dio Leslie. Cabe resaltar que, a través de estos videos, no se puede afirmar que así sea el trato real de la pareja, pues todo forma parte de su estilo creativo para realizar publicidad a una marca.

