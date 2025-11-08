El programa 'Chimi Churri' reveló que Yiddá Eslava habría sido infiel a Julián Zucchi antes de su separación con un amigo cercano del actor argentino.

Yiddá Eslava vuelve a estar en el ojo público tras protagonizar una nueva controversia. Luego de acusar a Natalia Otero de sabotear el estreno de su película La Habitación Negra, el programa ‘Chimi Churri’ lanzó una revelación impactante: una vidente invitada aseguró que la actriz habría sido infiel a Julián Zucchi antes de su separación, dejando a todos en shock con los detalles del supuesto romance.

Yiddá Eslava habría traicionado a Julián Zucchi con un hombre casado que era amigo del argentino

Yiddá Eslava vuelve a estar en el centro de la polémica tras recibir una ola de críticas por, presuntamente, intentar “obligar” a los peruanos a ver su nueva película La Habitación Negra. Esto ocurrió luego de su fracaso en taquilla, motivo por el cual ella responsabilizó a Natalia Otero, mejor amiga de Julián Zucchi.

‘La Payasita’ reveló que la actriz interpuso más de once demandas contra el padre de sus hijos, a quien este solo puede ver algunas horas a la semana. No obstante, el programa ‘Chimi Churri’ destapó un nuevo escándalo al difundir las declaraciones de su vidente, quien afirmó que la productora también engañó a Julián. “Los dos fueron infieles. Llevaron una relación muy tóxica (...) Él fue el primero, en el extranjero”, empezó diciendo.

La tarotista aseguró que, tal como Yiddá mencionó anteriormente, Julián la engañó en Argentina, pero ella no se quedó atrás y le habría pagado con la misma moneda al involucrarse con alguien muy cercano a ambos.

“Me dice que él era un amigo en común, amigo de ellos dos, veo que él llegaba a su casa (...) Me sale la casa o el estudio de grabación, centro de trabajo”, añadió.