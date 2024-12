“Me dijo: ‘¿Qué se siente sentir el olor a la tierra húmeda cayendo sobre tu cabeza?’ Como que estaba logrando enterrarme vivo, yo me quedé sin trabajo, sin posibilidad de trabajar en mi productora y reteniéndome todos los pagos de la productora, ella como gerenta, recibimos todavía pagos de Netflix, pagos de plataforma y yo no veo un centavo”, dijo el actor en entrevista con ‘Amor y Fuego’.

El exintegrante de ‘Combate’ mostró expuso audios en donde Yiddá Eslava le reclamaría por defender a Priscila Mateo y se dirige a él con fuertes calificativos: “O sea, tú prefieres defender a la chica con la que estás saliendo a ser agradecido hijo de p…por todo lo que hice por ti (…) ahora sí me vas a conocer”, se escucha en el audio.

Esto no fue todo, pues Julián también mostró una captura de pantalla de un mensaje que habría recibido de Ángel Fernández , novio de Yiddá: “Basura”, se puede leer y el gaucho solo atina a responder: “¿Disculpa?”.

“¿Por qué me quedé callado? Porque jamás quise que mis hijos escuchen a su papá hablando mal de su mamá, pero yo me tengo que defender, porque es injusto que estén llenándose la boca cuando están las pruebas, están en juzgado, no hay que mentir porque esto sale a la luz”, sentenció.