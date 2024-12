“Yo le tuve que poner un juicio de alimentos y durante muchas veces yo he dicho que yo me hago cargo de mis hijos, si yo hubiese querido hacer escándalo o prensa de esto hubiese sido muy fácil salir en los medios a decir esto”, expresó en un inicio.

Gigi Mitre consultó a Yiddá si el actor argentino había dejado de enviar dinero para la pensión de alimentos de sus hijos y la actriz fue muy clara: “No, no me pasaba manutención, por eso tuve que hacer un juicio de alimentos, esto sí hay que respetarlo muchísimo. Cuando una madre sale a hacer un juicio de alimentos, tiene que tomarse en cuenta esto”.

“Es muy fácil cuando un padre se desentienda porque saben muy bien que nosotras las mamás, especialmente las mamás peruanas somos mujeres luchonas, unas trabajadoras, no nos cansamos y es lo que me ocurre. Las terapias son carísimas y yo mes a mes, ¿ustedes creen que yo no me canso?”, dijo con su voz entrecortada.

Tras sus duras revelaciones, la exintegrante de 'Combate' reveló que sigue en proceso de demanda y que su expareja tenía ocho meses que no le pasaba dinero para sus hijos y que, pese a que el juez estableció un monto mensual para la pensión, este no cumplía con el pago completo.

“Es difícil, porque yo me hago cargo de mis hijos, trabajo durísimo, me saco la mugre por mantener una carrera libre de escándalos (…) yo estaba tranquila en mi casa (…) Tener que quedarme sin trabajo, de quién va a comer mis hijos, es muy fácil verlo de afuera, pero ¿y mis hijos?”, comentó con indignación.

“Sigue en el juicio, el proceso es larguísimo (…) No todos los meses, más de ocho meses no me ha dado, yo más de ocho meses me he chancado solita y el juez tuvo que interponer, como que obligarlo a que se haga cargo y ni siquiera cumple completo con lo que el juez le dice”, añadió con indignación y entre lágrimas.