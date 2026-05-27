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Entretenimiento - Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?

OFICIAL | Cinco días sin clases en escuelas y universidades: se aproxima un fin de semana largo para estudiantes en este país

La huelga podría prolongarse si el Gobierno ignora los reclamos. Se han programado asambleas y un plenario para discutir el futuro y la crítica situación educativa.

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    Estudiantes disfrutarán de un extenso fin de semana largo.
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    Un nuevo paro docente impactará a miles de estudiantes de niveles escolares y universitarios. Según los sindicatos docentes, la suspensión comenzará este miércoles 27 y se extenderá hasta el viernes 29 de mayo. ¿Será en todas las escuelas del país? Aquí te ofrecemos todos los detalles.

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    Suspensión de clases 2026: razones detrás de los cinco días sin actividades escolares y universitarias

    Los educadores exigen un aumento salarial significativo y un presupuesto justo para el sistema educativo nacional. Sin embargo, esta suspensión no se aplicará en todo el país, ya que está restringida a una región específica.

    Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) han convocado a interrumpir por completo las actividades académicas del 26 al 30 de mayo, con el fin de que el gobierno eleve las escalas salariales. Esta decisión afecta a 12 facultades de la universidad y a cuatro colegios en la provincia.

    La suspensión de clases podría prolongarse indefinidamente

    Federico Gayoso, secretario general de COAD, manifestó que la huelga docente podría extenderse indefinidamente desde el segundo cuatrimestre si el Gobierno no responde adecuadamente a sus demandas. "Nos otorgaron un aumento del 1,5% por decreto, que apenas cubre la mitad de la inflación prevista para el mismo mes", comentó.

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    Durante el paro, se llevarán a cabo diversas asambleas en las unidades académicas para determinar los próximos pasos. Además, se ha previsto un plenario nacional para el 5 de junio, donde se evaluarán las medidas para el nuevo mes. "Estamos alcanzando un punto verdaderamente crítico", concluyó Gayoso.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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