El paro afectará el transporte en Lima, Callao, y empresas de carga pesada e interprovinciales debido a la falta de medidas prometidas.

Gremios de transportistas han anunciado un paro nacional sin límite de tiempo que comenzará a las 12:00 a.m. el 2 de junio, en protesta por el incumplimiento de las promesas del Gobierno tras reuniones en abril.

Esta acción fue confirmada por líderes del sector, quienes afirmaron que, a pesar de los acuerdos con varias entidades gubernamentales, aún no se han implementado las medidas necesarias para manejar el aumento de los costos operativos y la crisis del sector.

Acuerdos no cumplidos con el Gobierno

Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, comunicó que el Gobierno no ha seguido las medidas acordadas en mesas de diálogo los días 14 y 15 de abril con miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el MTC, Osinergmin y la ATU.

Uno de los principales problemas es la falta de decretos urgentes previstos para aliviar la economía del sector. “No hemos recibido ninguna respuesta. Por eso mantenemos la fecha del paro debido a la no emisión de los decretos prometidos”, declaró.

La conferencia contó con la participación de representantes de transporte urbano, interprovincial y de carga pesada.

Carga pesada afectada por aumento del diésel

Giovanni Diez, del sector de carga pesada, expresó que cerca del 90% de las 245,000 empresas utilizaban diésel, cuyo costo habría subido un 70%.

Indicó que esta alza afecta directamente los costos operativos. “El coste operativo se basa prácticamente en el combustible. El sector transporte no puede soportar más”, enfatizó.

Además, destacó que pidieron un subsidio temporal de S/4 por galón durante dos meses, solicitud que no se ha cumplido según lo acordado en actas.

Crisis por seguridad y falta de conductores

Héctor Vargas, líder de empresas de transporte urbano de Lima y Callao, indicó que más allá del coste del combustible, el sector enfrenta problemas de seguridad.

Informó que desde 2024 ha habido una pérdida constante de conductores por la violencia.

“Muchas personas están dejando el oficio por miedo. Hoy operan solo al 30% o 40% de su capacidad”, expresó.

El dirigente remarcó que se reconoció una crisis estructural en las reuniones con el Gobierno, comprometiéndose a tomar medidas urgentes, aunque aún no hay información oficial al respecto. “Decidimos parar ante el silencio y la incertidumbre total”, afirmó.

Paro incluirá todos los tipos de transporte

Los líderes anunciaron que el paro del 2 de junio abarcará servicios de transporte urbano en Lima y Callao, empresas interprovinciales y carga pesada en varias regiones.

Indicaron que si no hay respuesta del Gobierno, la paralización continuará indefinidamente.