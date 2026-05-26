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Reportan captura de Nadeska Widausky por presuntos delitos de proxenetismo y tráfico de drogas en Bélgica

La modelo fue detenida por Interpol debido a una orden de arresto internacional de Bélgica por diversos delitos. Se reveló que Widausky tiene antecedentes desde 2015.

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    Reportan captura de Nadeska Widausky por presuntos delitos de proxenetismo y tráfico de drogas en Bélgica
    Nadeska Widausky es una modelo peruana involucrada en distintas polémicas de la farándula. | Composición Wapa
    Reportan captura de Nadeska Widausky por presuntos delitos de proxenetismo y tráfico de drogas en Bélgica

    La mañana del 26 de mayo, Nadeska Widausky, famosa en el ámbito de la farándula peruana por su trabajo como modelo y bailarina, fue arrestada por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Esto ocurrió luego de confirmarse que tenía una orden de captura internacional activa.

    Según reportes policiales, la orden proviene de Bélgica, donde se le acusa de supuestos delitos relacionados con el proxenetismo y el tráfico ilegal de drogas. Además, es importante destacar que la modelo ha acumulado antecedentes policiales desde 2015, lo cual es parte de la actual investigación sobre su estatus legal.

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    Nadeska Widausky fue arrestada por la Interpol en Bélgica

    La intervención de Widausky, quien había sido vista anteriormente con Jonathan Maicelo, vuelve a atraer la atención del público por los presuntos delitos de proxenetismo y tráfico ilegal de drogas.

    Fue capturada en la esquina de la avenida Gregorio Escobedo con la calle Las Casuarinas, frente al colegio San Felipe, en Jesús María.

    Las autoridades aún no han detallado el progreso del proceso ni las diligencias próximas, lo que ha generado especulaciones sobre un posible vínculo con el caso Oropeza. Sin embargo, esta conexión aún no está confirmada oficialmente.

    Nadeska Widausky es una modelo peruana involucrada en distintos casos de la farándula. Foto: PNP
    Nadeska Widausky es una modelo peruana involucrada en distintos casos de la farándula. Foto: PNP

    ¿Quién es Nadeska Widausky?

    Nadeska Widausky Gallo, natural de Barrios Altos en Lima, es una modelo y bailarina peruana que logró reconocimiento en el sector artístico y mediático local. Comenzó su carrera como anfitriona desde joven, lo que le permitió entrar al mundo de la televisión y relacionarse con varias figuras del espectáculo.

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    Sin embargo, su notoriedad pública cambió en 2015 cuando fue encontrada en un taxi donde mataron a un narcotraficante apodado 'Chino' Saucedo, quien estaba vinculado al ataque contra la camioneta de Gerald Oropeza. Este incidente la puso en el centro de las investigaciones y la atención de la prensa policial.

    Años más tarde, en 2017, volvió a ser mencionada en los reportes policiales al encontrarse fotos de ella en el celular de Luis Fernando Moreno Senepo, alias 'Nene malo', abatido en la bajada de Armendáriz, en Miraflores. Actualmente, Widausky sigue activa en redes sociales y se presenta como influencer en Instagram.

    SOBRE EL AUTOR:
    Reportan captura de Nadeska Widausky por presuntos delitos de proxenetismo y tráfico de drogas en Bélgica
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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