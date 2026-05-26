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Entretenimiento - Sismo en Perú HOY, 25 de mayo de 2026: ¿Cuándo y dónde ocurrió el último temblor según el IGP?

Después de seis años de trámites, esta universidad retoma el proceso de licenciamiento tras denegación de Sunedu

La resolución anunciada en abril de 2026 indica que ya no existen obstáculos judiciales para la evaluación de Sunedu. La universidad había perdido su licencia en 2019 debido al incumplimiento de 31 indicadores de calidad.

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    Después de seis años de trámites, esta universidad retoma el proceso de licenciamiento tras denegación de Sunedu
    Universidad retoma el proceso de licenciamiento | Foto: Andina
    Después de seis años de trámites, esta universidad retoma el proceso de licenciamiento tras denegación de Sunedu

    La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha reactivado el proceso de licenciamiento institucional de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), permitiendo que se realice nuevamente la evaluación para recuperar su autorización de funcionamiento, seis años después de la denegatoria emitida en 2019.

    La decisión fue oficializada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0017-2026-Sunedu-CD, divulgada el 30 de abril de 2026. En dicha resolución, Sunedu determinó que ya no hay una disputa judicial que obstaculice la revisión del expediente presentado por la universidad en noviembre de 2023.

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    La UIGV vio revocada su licencia institucional a través de la Resolución del Consejo Directivo N.° 130-2019-SUNEDU/CD, emitida el 7 de octubre de 2019, tras verificarse el incumplimiento de 31 de los 55 indicadores necesarios según las Condiciones Básicas de Calidad para ofrecer educación universitaria en Perú. Aunque la universidad apeló sin éxito, la negación se ratificó en diciembre del mismo año.

    Motivos de la suspensión por Sunedu

    En febrero de 2025, Sunedu detuvo el proceso de licenciamiento debido a dos procesos judiciales relacionados con el exrector Luis Claudio Cervantes Liñán, lo cual generaba incertidumbre sobre la representación legal de la universidad y afectaba directamente la evaluación de sostenibilidad institucional.

    Una de las causas judiciales fue una demanda de amparo presentada por Cervantes contra la universidad y Sunedu. Finalmente, el Tribunal Constitucional falló el 1 de diciembre de 2025, desestimando la demanda y declarando que Cervantes no reunía las condiciones para ejercer el cargo de rector.

    El fallo además dejó sin efecto una medida cautelar que temporalmente otorgaba la administración universitaria a Cervantes, tras una resolución de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima en noviembre de 2024. Más tarde, el Poder Judicial rechazó un recurso de casación y un pedido de nulidad relacionado con este proceso.

    Proceso de evaluación desde 2023

    La Universidad Inca Garcilaso de la Vega reinició su Solicitud de Licenciamiento Institucional el 2 de noviembre de 2023, conforme a las reglamentaciones para universidades cuya licencia fue denegada. Desde entonces, Sunedu ha llevado a cabo diversas acciones de revisión, pedido de información adicional y recibió documentos complementarios enviados por la universidad entre 2024 y 2025.

    Durante este tiempo, la entidad supervisora realizó inspecciones, comunicó observaciones técnicas y revisó la documentación relacionada con infraestructura, administración institucional, viabilidad financiera y estándares académicos.

    En la resolución reciente, Sunedu indicó que “ya no existe un conflicto judicial cuya resolución previa sea necesaria para continuar con el procedimiento administrativo”. Esto permitirá que se retome la evaluación del expediente para confirmar si la UIGV cumple con las Condiciones Básicas de Calidad necesarias para operar nuevamente en el ámbito universitario peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Después de seis años de trámites, esta universidad retoma el proceso de licenciamiento tras denegación de Sunedu
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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