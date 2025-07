“Nosotros nos casamos en octubre del 2013, a los meses de habernos conocido. Me dijo que era ingeniero y que tenía su empresa, que estaba en malos momentos porque lo habían estafado. Hasta mi mamá, que en paz descanse, sacó un préstamo para supuestamente ayudarlo a pagar sueldos de sus trabajadores” , relató a Día D.

Recién en 2023, en pleno juicio por pensión de alimentos, ella descubrió fotos de Saucedo con uniforme militar y una torta adornada con insignias navales. Alarmada, acudió a la institución: “Me fui con mis papeles a la Marina y les enseñé las fotos. Me dijeron que no estaba registrado, que no pertenecía a la institución… entendí que realmente él nunca había sido parte de la Marina”, contó Rosmery.