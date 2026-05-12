Hermano de Christian Cueva ARREMETE contra hija de Pamela López y la INSULTA en VIVO: "¡Mocosa de m… cállate!"

Durante una transmisión en vivo, el hermano de Christian Cueva interrumpió a Fabiana , hija de Pamela López , cuando se defendía de las acusaciones de alienación parental. ¿Qué insultos le dijo?

Marcial Cueva, el hermano mayor de Christian Cueva, provocó una gran indignación al interrumpir una transmisión en vivo de Fabiana, la hija de Pamela López. Fabiana compartía su versión en TikTok sobre las acusaciones de que su madre y su abuela estarían practicando alienación parental hacia sus hijos. Luego de que la joven afirmara que los niños no desean ver al futbolista, Marcial Cueva interrumpió con comentarios desagradables que fueron leídos en pantalla.

Interrupción e insultos por parte del hermano de Christian Cueva en transmisión de la hija de Pamela López

Fabiana, en medio de su transmisión en vivo, explicaba por qué Christian Cueva no podía ver a sus hermanos, aclarando que no era algo prohibido. Durante este proceso, fue bruscamente interrumpida.

Fabiana explicó que sus hermanos tienen miedo de ver a su padre debido a su comportamiento constante de grabarlos, lo que no facilita que lo perdonen por haberse marchado con Pamela Franco. También narró un incidente donde ‘Aladino’ llevó a uno de sus hijos a un comercial y castigó a las otras niñas al no darles nada por no asistir con él.

En ese instante, surgieron mensajes del hermano del futbolista, a lo que ella respondió sin temor, desmintiendo las acusaciones y protegiendo a su abuela de las mismas.

“Está escribiendo su hermano (de Christian), son personas que ni siquiera vale la pena mencionar. No les tengo miedo porque estoy diciendo la verdad y desmintiendo las falsedades contra mi abuela, quien ha sido muy perjudicada,” mencionó.

Los mensajes continuaron hostiles y ella optó por revelar lo que le dijeron. “Me está diciendo ‘mocosa de mier… cállate que te harás cargo de tus palabras luego’. Es increíble meterse con una persona joven así,” expresó indignada.

Fabiana dejó claro que su intención no es dañar al futbolista, sino proteger a su abuela y representar a sus hermanos, que al parecer le temían a su padre en ausencia de su madre.