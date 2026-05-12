Hija de Pamela López niega manipulación DE SUS HERMANOS y habla de INSULTOS contra Pamela Franco: 'Provienen del colegio'

Fabiana, hija de Pamela López , responde en redes tras las acusaciones de Christian Cueva por supuesta manipulación parental , revelando el origen de los insultos de sus hermanos hacia Pamela Franco.

Fabiana, la hija mayor de Pamela López, no guardó silencio y se pronunció en contra de las acusaciones de Christian Cueva, quien denunció a su abuela, Beatriz Solórzano, por supuesto control parental. Esto tras divulgarse videos donde sus hijos critican a Pamela Franco, exhibidos por el jugador en 'Amor y Fuego'. ¿Cuál es la historia completa?

Fabiana López desmiente manipulación parental y esclarece insultos hacia Pamela Franco

La joven recriminó los comentarios de Christian Cueva durante una transmisión en TikTok, a raíz de su aparición en 'Amor y Fuego', donde el futbolista imputó a su madre y a su abuela de influir en la hostilidad de sus hijos contra Pamela Franco.

‘Aladino’ había acusado recientemente a su esposa de predisponer a los niños en su contra, exacerbando las críticas hacia su actual pareja. Según él, los infantes empleaban un lenguaje inusual para su edad, supuestamente inculcado por su madre.

El conflicto y las restricciones impuestas por Beatriz Solórzano condujeron a Cueva a solicitar formalmente la custodia de sus hijos. Ante esta situación, Fabiana López decidió confrontar al futbolista, refutando las acusaciones y aclarando el origen de los reclamos infantiles, que no provenían de su madre.

De acuerdo con Fabiana, el impacto mediático de Cueva y su pareja generó acoso escolar en el colegio, motivando a los niños a cuestionar a sus padres. La madre, siguiendo el consejo de la psicóloga, optó por narrarles la realidad de manera adecuada.

"Los videos presentados en el programa me son familiares, mi hermanito ya había comentado sobre el acoso escolar en el colegio. Habló primero conmigo, luego con mi madre. No pude responderle, no era mi lugar, por eso mi madre, asesorada por la psicóloga, decidió contarles la verdad con calma", expresó, apuntando que los agravios procedían de sus compañeros.

Fabiana comentó que Cueva debería reflexionar sobre las influencias externas que afectan a sus hijos, las cuales no necesariamente vienen del entorno familiar, ya que los compañeros de clase están al tanto por múltiples medios.