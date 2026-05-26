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Vecinos de Dalia Durán ACTUARON en presunta agresión de John Kelvin y reacción del cantante indignó

Magaly Medina reveló la reciente denuncia de Dalia Durán contra John Kelvin por violencia hacia ella y sus hijos, donde casi pone en peligro a uno de ellos. Detalles de cómo los vecinos intervinieron al escuchar todo. ¿Cómo respondió el cantante?

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    Vecinos de Dalia Durán ACTUARON en presunta agresión de John Kelvin y reacción del cantante indignó
    Vecinos y seguridad de Dalia Durán INTERVINIERON durante nueva agresión de John Kelvin.
    Vecinos de Dalia Durán ACTUARON en presunta agresión de John Kelvin y reacción del cantante indignó

    Después de ser liberado en 2023, John Kelvin protagonizó un nuevo y lamentable incidente de violencia contra Dalia Durán y sus hijos. Un adolescente de 16 años resultó especialmente afectado al intentar proteger a su madre. Dalia presentó una denuncia por intento de homicidio de ella y sus hijos, alegando que intentó asfixiar a uno de ellos en dos ocasiones. Magaly Medina detalló cómo intervinieron los vecinos y el personal de seguridad. ¿Cómo reaccionó el cantante?

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    Residentes y personal de seguridad de Dalia Durán intervinieron durante un nuevo ataque de John Kelvin y él tuvo una reacción chocante

    Dalia Durán pasó por momentos aterradores con sus hijos, denunciando nuevamente a John Kelvin por violencia familiar e intento de feminicidio, cuando fue al hogar donde vive con sus hijos.

    La rubia detalló que el cantante ya la había agredido antes frente a sus hijos, siendo el mayor de 16 años quien intentó defenderla. “Casi mata a mi hijo dos veces, no solo lo golpeó y tiró a mis hijos como si fueran objetos pesados”, expresó.

    En la denuncia que presentó, Durán relata un incidente reciente que la llevó a tomar acciones legales, en el que él intentó asfixiarla frente a sus hijos y le prohibió buscar ayuda asegurándole que acabaría con su vida.

    Los gritos llevaron a los vecinos a darse cuenta de la violenta situación, alertando al personal de seguridad que llegó a la vivienda para verificar la situación.

    Vecinos y seguridad de Dalia Durán intervinieron durante nueva agresión de John Kelvin y él tuvo indignante reacción
    Vecinos y seguridad de Dalia Durán intervinieron durante nueva agresión de John Kelvin y él tuvo indignante reacción

    Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Kelvin intentó aparentar normalidad ante el horror de su exesposa e hijos, pero Dalia no se quedó en silencio y consiguió que lo expulsaran del lugar.

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    “Los vecinos habrían solicitado ayuda al personal de seguridad preguntando ‘Señora Dalia, ¿todo bien?’. Fue entonces cuando el denunciado respondió ‘sí, todo en orden’ mientras retiraba sus manos del cuello de la denunciante. El de seguridad insistió en que abriera la puerta, momento en el que Dalia pidió que lo expulsaran de su vivienda,” se lee en el informe. Finalmente, Kelvin fue retirado del lugar.

    Por ahora, no se sabe si la Policía ha iniciado la búsqueda del músico tras estos impactantes sucesos que involucran a su familia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vecinos de Dalia Durán ACTUARON en presunta agresión de John Kelvin y reacción del cantante indignó
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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