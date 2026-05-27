Jazmín Pinedo cuenta el difícil proceso que enfrentó contra Latina: "Me afectó mi salud"

Jazmín Pinedo confirmó que ganó un juicio a Latina y reveló que el proceso afectó su economía, su familia y su salud durante varios años.

Jazmín Pinedo decidió referirse públicamente al proceso legal que mantiene con Latina, canal donde trabajó años atrás. La conductora utilizó los últimos minutos de 'Más Espectáculos' para aclarar que, si bien obtuvo un fallo favorable en esta primera etapa, todavía no puede contar todos los detalles del caso.

La popular ‘Chinita’ confirmó en vivo que ganó un juicio contra su excentro laboral, pero fue cuidadosa al explicar que el proceso aún no ha terminado por completo. Por esa razón, aseguró que esperará el momento adecuado para hablar con mayor amplitud sobre lo ocurrido.

“Ya es de conocimiento público que le gané un juicio a la empresa para la que yo trabajé en algún momento y sí, voy a referirme al tema”, expresó la conductora frente a cámaras antes de aclarar que aún existen asuntos pendientes por resolver.

Jazmín también señaló que, aunque el resultado judicial representa un avance importante para ella, todavía quedan puntos por resolverse antes de considerar cerrado el caso.

“Pero todavía cuando todo acabe realmente para mí, porque si bien he ganado este primer proceso, todavía hay algunas cosas que tienen que solucionarse”, comentó.

Jazmín Pinedo asegura que el proceso afectó su salud y economía

Durante su pronunciamiento, Jazmín Pinedo dejó entrever que este enfrentamiento legal no solo tuvo un impacto profesional, sino también personal. La conductora reconoció que el juicio se extendió durante varios años y que atravesarlo fue una etapa desgastante.

“Cuando esto se termine, se termine de verdad, que ha sido una lucha bastante dura para mí durante muchísimos años”, señaló la conductora.

La exconductora de 'Esto es guerra' adelantó que, cuando el proceso termine oficialmente, contará detalles que hasta ahora no ha podido revelar. Según explicó, la difusión pública del caso generó dudas que espera aclarar más adelante.

“Yo voy a poder contarles muchísimas cosas también y poder aclarar algunas dudas que se han generado a raíz de que se ha hecho pública esta noticia”, sostuvo.

Finalmente, Jazmín confesó que esta disputa legal afectó distintas áreas de su vida, incluyendo su estabilidad económica, su entorno familiar y su salud. Por ello, remarcó que espera el cierre definitivo para poder hablar sin restricciones.