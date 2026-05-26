Jazmín Pinedo triunfa en juicio contra Latina tras cuatro años y se revela insólita compensación monetaria
Jazmín Pinedo estuvo en el centro de la atención mediática recientemente por sus disputas con su ex cuñado Jota Benz. Durante una entrevista con 'Amor y fuego', se conoció que la popular Chinita ganó una demanda legal contra Latina tras un litigio que duró cuatro años.
En palabras de Rodrigo González en su programa del pasado 26 de mayo, "Cuando dice ‘he venido a cobrar’, se refiere al juicio ganado contra Latina". Esta disputa comenzó en 2022 cuando Pinedo demandó al canal y recibió un fallo favorable recientemente.
Latina debe indemnizar a Jazmín Pinedo con suma significativa
Después de una prolongada batalla legal, el Poder Judicial falló a favor de Jazmín Pinedo, ordenando a Latina pagar una cuantiosa indemnización. Esta decisión anula las solicitudes del canal de realizar pagos a plazos en varios años.
Rodrigo González afirmó que fuentes cercanas mencionan que la suma superaría los S/600.000. Aunque la sentencia se dictó en enero, Latina había solicitado un plazo de cinco años para pagar, lo cual fue rechazado. "Tienen 48 horas", añadió González, insinuando que podría seguir el ejemplo de Pinedo y también tomar acciones legales contra el canal. "¡Prepárense!", exclamó.
Jazmín Pinedo, quien también ha reprochado a Jota Benz por su comportamiento, trabajó en Latina desde 2016 hasta 2020, destacando en programas como 'Los reyes del playback', 'Los 4 finalistas', 'Yo soy', 'Espectáculos de Latina' y 'Mujeres al mando'.
En 2020, Pinedo pasó a América Televisión para conducir 'Esto es guerra', acción que motivó a Latina a emprender acciones legales en su contra, generando una serie de demandas y procesos todavía en curso.