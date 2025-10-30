¡Fuertes declaraciones! La actriz y modelo argentina Natalia Otero no dudó en expresar su molestia por la difícil situación que atraviesa su amigo Julián Zucchi, quien actualmente solo puede compartir tres horas semanales con sus hijos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la también artista arremetió duramente contra Yiddá Eslava, a quien acusó de haberle interpuesto 11 denuncias al actor.

Durante una entrevista con el programa ‘América Hoy’, Otero se mostró visiblemente afectada al hablar sobre el caso, lamentando que su amigo no pueda ejercer plenamente su rol de padre debido a las restricciones impuestas. “A Julián no le permiten ser papá. Tiene horarios muy limitados para ver a sus hijos”, comentó con indignación.

No obstante, lo que más llamó la atención de su intervención fue cuando Natalia Otero aseguró que Zucchi enfrenta múltiples procesos judiciales, y que estos serían consecuencia de denuncias presentadas por Yiddá Eslava. “Tiene muchas denuncias, procesos abiertos. (...) Tiene 11 denuncias, 6 penales, está acusado de viola#$%, feminicida, golpeador, son todas falsas denuncias”, afirmó en vivo.

La actriz argentina defendió a su compatriota, asegurando conocer su carácter y descartando cualquier posibilidad de que las acusaciones sean verdaderas. “Yo te puedo asegurar, todos conocemos a Yiddá, el carácter que tiene Yiddá, Yiddá no va a ser de las personas que le pegan y se va a ir a llorar”, sostuvo con firmeza, dejando entrever que todo se trataría de una manipulación legal.

Asimismo, Otero cuestionó duramente el comportamiento de Eslava como madre, al impedir, según ella, que los menores compartan tiempo con su padre. “¿Vos te imaginas que a Yiddá le den una cachetada y ella no responda? Por favor. Hace un show ‘mamá con huevos’. ¿Mamá con huevos? ¿Con huevos de qué? Con huevos podridos”, criticó tajantemente ante las cámaras del programa matutino.

Estas declaraciones generaron una gran controversia en redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la cantidad de denuncias mencionadas y por la dureza de las palabras de Natalia Otero hacia Yiddá Eslava.

Por su parte, Julián Zucchi no ha respondido a las acusaciones recientes ni a los comentarios de su amiga, aunque semanas atrás se había pronunciado públicamente sobre la madre de sus hijos.