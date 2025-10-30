Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Natalia Otero hace fuerte acusación contra Yidda Eslava por realizar 11 denuncias contra Julián Zucchi

Natalia Otero no se mide contra Yidda Eslava y revela que desea dañar a Julián Zucchi. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Natalia Otero hace fuerte acusación contra Yidda Eslava por realizar 11 denuncias contra Julián Zucchi
    Natalia Otero hace fuerte ACUSACIÓN contra Yidda por realizar 11 denuncias contra Julián: revela GRAVES delitos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Natalia Otero hace fuerte acusación contra Yidda Eslava por realizar 11 denuncias contra Julián Zucchi

    ¡Fuertes declaraciones! La actriz y modelo argentina Natalia Otero no dudó en expresar su molestia por la difícil situación que atraviesa su amigo Julián Zucchi, quien actualmente solo puede compartir tres horas semanales con sus hijos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la también artista arremetió duramente contra Yiddá Eslava, a quien acusó de haberle interpuesto 11 denuncias al actor.

    Durante una entrevista con el programa ‘América Hoy’, Otero se mostró visiblemente afectada al hablar sobre el caso, lamentando que su amigo no pueda ejercer plenamente su rol de padre debido a las restricciones impuestas. “A Julián no le permiten ser papá. Tiene horarios muy limitados para ver a sus hijos”, comentó con indignación.

    No obstante, lo que más llamó la atención de su intervención fue cuando Natalia Otero aseguró que Zucchi enfrenta múltiples procesos judiciales, y que estos serían consecuencia de denuncias presentadas por Yiddá Eslava. “Tiene muchas denuncias, procesos abiertos. (...) Tiene 11 denuncias, 6 penales, está acusado de viola#$%, feminicida, golpeador, son todas falsas denuncias”, afirmó en vivo.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    La actriz argentina defendió a su compatriota, asegurando conocer su carácter y descartando cualquier posibilidad de que las acusaciones sean verdaderas. “Yo te puedo asegurar, todos conocemos a Yiddá, el carácter que tiene Yiddá, Yiddá no va a ser de las personas que le pegan y se va a ir a llorar”, sostuvo con firmeza, dejando entrever que todo se trataría de una manipulación legal.

    Asimismo, Otero cuestionó duramente el comportamiento de Eslava como madre, al impedir, según ella, que los menores compartan tiempo con su padre. “¿Vos te imaginas que a Yiddá le den una cachetada y ella no responda? Por favor. Hace un show ‘mamá con huevos’. ¿Mamá con huevos? ¿Con huevos de qué? Con huevos podridos”, criticó tajantemente ante las cámaras del programa matutino.

    Estas declaraciones generaron una gran controversia en redes sociales, donde muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la cantidad de denuncias mencionadas y por la dureza de las palabras de Natalia Otero hacia Yiddá Eslava.

    Por su parte, Julián Zucchi no ha respondido a las acusaciones recientes ni a los comentarios de su amiga, aunque semanas atrás se había pronunciado públicamente sobre la madre de sus hijos.

    Durante una entrevista ofrecida el pasado 10 de septiembre en el programa ‘Habla Chino’, el también conductor de televisión fue consultado sobre Yiddá Eslava en una dinámica en vivo. En esa oportunidad, Zucchi tuvo palabras de reconocimiento hacia ella: “Es una gran madre y muy buena trabajadora. Defecto: un poco cabeza dura”, expresó entonces, evitando cualquier tipo de confrontación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Natalia Otero hace fuerte acusación contra Yidda Eslava por realizar 11 denuncias contra Julián Zucchi
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Confirman la desgarradora causa de muerte de la mamá de Maju Mantilla a sus 75 años

    Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote durante el velorio de su madre

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Rebeca Escribens se infla de orgullo con graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad de España

    Anahí de Cárdenas puso pausa a su tratamiento preventivo contra el cáncer y hoy confiesa que vive preocupante momento

    Lo más vistos en Farándula

    Hermano de Jesús Barco se pronuncia con fuertes mensajes tras fin de relación con Melissa Klug

    Jesús Barco lanza impactante mensaje tras la denuncia de Melissa Klug y sus hijas en plena separación

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Melissa Klug y sus hijas lanzan fuerte denuncia tras viaje de Xiomy Kanashiro con hijo mayor de Jefferson Farfán

    Álvaro Paz de la Barra anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;