Said Palao y Alejandra Baigorria se encuentran en el ojo de la polémica después que se viralice un video donde están compartiendo la cama junto a la hija del guerrero y la menor le revisa el celular. Lo que el modelo no se esperaba era que su hija lo exponga un chat con una mujer de nombre ‘Rafa’, lo que generó que la empresaria los deje solos. Luego de eso, ambas figuras reaparecieron en medio de rumores de una presunta crisis. ¿Cuál es el estado de su relación?

Said Palao y Alejandra Baigorria exponen la realidad de su relación tras chats con otra mujer

Said Palao volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de protagonizar un inesperado momento familiar. Durante una tarde, junto a su esposa, Alejandra Baigorria, y su pequeña hija —fruto de su relación con Aleska Zambrano—, la niña tomó el celular de su padre y leyó en voz alta un chat con una mujer, cuya identidad no fue revelada. El incómodo episodio habría provocado que la empresaria se retire del lugar sin decir una palabra.

El video del incidente rápidamente se volvió viral, desatando una ola de comentarios y especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio entre la pareja, una de las más mediáticas de la farándula peruana.

Horas después del hecho, el integrante de Esto es Guerra reapareció en redes sociales junto a su hija, intentando tomar el momento con humor. Sin embargo, las imágenes revelaron cierta tensión entre ambos: mientras Said le pedía a la menor que no expusiera sus conversaciones privadas, ella, algo incómoda, le pedía que dejara de grabarla.

Pese al intento de mostrarse tranquilo, los fans notaron una atmósfera diferente y comenzaron a preguntarse si el episodio había generado una crisis con Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria responde con mensaje reflexivo

En medio de la controversia, Alejandra Baigorria decidió mantenerse al margen de los rumores y publicar un video en el que celebró sus logros personales y profesionales. En el clip se le ve repasando los hitos más importantes de su carrera: el lanzamiento de su marca de ropa, su primer libro y la creación de su línea de perfumes.

Hacia el final del video, la rubia dejó un mensaje cargado de simbolismo personal: “Uno de mis sueños más grandes fue casarme y ser mamá… y eso todavía está en proceso.”

El mensaje fue interpretado por muchos como una forma elegante de reafirmar su enfoque en sus metas, sin dejarse afectar por los rumores.

Said Palao reafirma su amor por Alejandra

Lejos de avivar la polémica, Said Palao reaccionó al video de su esposa con un gesto romántico en redes sociales. El chico reality comentó la publicación con una frase que despejó las dudas sobre el supuesto distanciamiento: “Siempre orgulloso de ti, mi amor. Te amo mucho.”