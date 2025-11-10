Susy Díaz IMPACTA al difundir en VIVO los resultados de ADN que revelan a su VERDADERO papá | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa

Susy Díaz vivió uno de los momentos más conmovedores de su vida durante su participación en El valor de la verdad, donde por fin resolvió la gran incógnita sobre su origen familiar. Como se recuerda, en junio de 2024, la excongresista anunció que viajaría a Estados Unidos para realizar una investigación personal, luego de que el hombre que la crió le confesara que no era su padre biológico y la alentara a buscar al verdadero.

Susy Díaz se emociona al leer en vivo el resultado de su ADN

Durante el programa, Susy Díaz logró llevarse 15 mil soles tras responder una de las preguntas más significativas de su vida. La artista reveló que se había sometido a una prueba de ADN junto a su hermana Irene, quien reside en Estados Unidos, para confirmar si ambas compartían el mismo padre.

Meses atrás, Susy había conmovido al público en América Hoy al contar entre lágrimas las duras palabras del hombre que consideraba su padre, quien le dijo que no compartían la misma sangre y le pidió que buscara al verdadero antes de su muerte. Según recordó, él incluso mencionó las diferencias físicas entre ella y el resto de su familia.

Tras el fallecimiento de su madre a causa del cáncer, la exvedette decidió seguir el consejo de su progenitor y someterse al examen genético. Finalmente, presentó los resultados durante la entrevista con Beto Ortiz, visiblemente nerviosa.

“Está en inglés porque como mi hermana vive en Estados Unidos lo mandé a traducir y ahí dice”, expresó al iniciar su lectura.

Al ser consultada sobre si su padre la había negado, Susy respondió “verdad”, ya que el examen confirmó que sí era su verdadero padre biológico, hecho que la dejó con sentimientos encontrados.

“Tu hermana y tú se hacen la prueba. Aquí dice que el estudio se hace para determinar si Irene y Susy eran hermanas o medias hermanas. Dice que tienen la misma mamá, son hermanas de mamá (...) La posibilidad de parentesco de hermanos de padre y madre son del 99%”, leyó el periodista, confirmando en vivo la conexión familiar.

Con una gran sonrisa, Susy compartió su felicidad tras recibir el resultado: