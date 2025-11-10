Susy Díaz sorprende al revelar que vio desnudo a Mark Vito tras su separación de Keiko Fujimori: "Lo tiene bien..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Susy Díaz dejó en shock al público y a los presentes en El valor de la verdad al revelar un momento que nadie esperaba. La exvedette contó una íntima escena que vivió con Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, luego de su separación.
Su confesión generó sorpresa y curiosidad entre todos, dejando abierta la incógnita sobre cómo se dieron los hechos y en qué situación lo vio.
Susy Díaz impacta al revelar íntimo momento con Mark Vito
Susy Díaz sorprendió a todos en el programa El valor de la verdad al confirmar que vio a Mark Vito como Dios lo trajo al mundo después de su separación de Keiko Fujimori, algo que nadie se imaginaba.
La rubia contó que el influencer cambió por completo tras distanciarse de la madre de sus hijas, Keiko Fujimori, mostrando una faceta desconocida y unos marcados músculos que resaltó. Todo ocurrió cuando él le pidió grabar una candente escena bajo la ducha, donde lo vio totalmente desnudo.
"Le gusta sacarse la ropa. Le encanta enseñar su cuerpo que lo tiene bien (…) Hizo su libreto, me dijo vamos a hacer esto, de ahí de la ducha se le cae la toalla y si quieres te desmayas. De ahí vi que empezó a llamar a todo el mundo a hacer contenido para TikTok, me volvió a llamar y dije: no tengo tiempo. De la dieta de Mark Vito, al hacerlo yo me quito", dijo, aunque negó que dicha escena haya generado algún tipo de atracción.
Sin embargo, quien terminó llevándose el protagonismo fue Deysi Araujo, su invitada, quien en su momento fue vinculada a Vito y reveló que aún mantienen contacto.
"Ha salido del clóset, le gusta el baile, la música, calatearse. (…) Tenía algo guardado, aguantado, totalmente. Quiso picar aquí, allá, en todos lados. (…)", comentó entre risas, mientras sus compañeros insinuaban que entre ambos podría existir algo, ya que ella aún le cocina.