Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

Susy Díaz sorprende al revelar que vio desnudo a Mark Vito tras su separación de Keiko Fujimori: "Lo tiene bien..."

Susy Díaz sorprendió en El valor de la verdad al contar el momento en que vio sin ropa a Mark Vito, ex de Keiko Fujimori. ¿Hubo algo más? Aquí los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Susy Díaz sorprende al revelar que vio desnudo a Mark Vito tras su separación de Keiko Fujimori: "Lo tiene bien..."
    Susy Díaz revela en 'El valor de la verdad' que vio desnudo a Mark Vito. | Composición Wapa
    Susy Díaz sorprende al revelar que vio desnudo a Mark Vito tras su separación de Keiko Fujimori: "Lo tiene bien..."

    Susy Díaz dejó en shock al público y a los presentes en El valor de la verdad al revelar un momento que nadie esperaba. La exvedette contó una íntima escena que vivió con Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, luego de su separación.

    Su confesión generó sorpresa y curiosidad entre todos, dejando abierta la incógnita sobre cómo se dieron los hechos y en qué situación lo vio.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Susy Díaz revela que Christian Cueva le afanaba por chat cuando seguía con Pamela López: "Tu esposa..."

    Susy Díaz impacta al revelar íntimo momento con Mark Vito

    Susy Díaz sorprendió a todos en el programa El valor de la verdad al confirmar que vio a Mark Vito como Dios lo trajo al mundo después de su separación de Keiko Fujimori, algo que nadie se imaginaba.

    La rubia contó que el influencer cambió por completo tras distanciarse de la madre de sus hijas, Keiko Fujimori, mostrando una faceta desconocida y unos marcados músculos que resaltó. Todo ocurrió cuando él le pidió grabar una candente escena bajo la ducha, donde lo vio totalmente desnudo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Susy Díaz revela la EXORBITANTE cifra que pagaba por el 'depa' de su hija Flor y Néstor Villanueva: "Uno como mamá apoya a sus hijos"

    "Le gusta sacarse la ropa. Le encanta enseñar su cuerpo que lo tiene bien (…) Hizo su libreto, me dijo vamos a hacer esto, de ahí de la ducha se le cae la toalla y si quieres te desmayas. De ahí vi que empezó a llamar a todo el mundo a hacer contenido para TikTok, me volvió a llamar y dije: no tengo tiempo. De la dieta de Mark Vito, al hacerlo yo me quito", dijo, aunque negó que dicha escena haya generado algún tipo de atracción.

    Sin embargo, quien terminó llevándose el protagonismo fue Deysi Araujo, su invitada, quien en su momento fue vinculada a Vito y reveló que aún mantienen contacto.

    "Ha salido del clóset, le gusta el baile, la música, calatearse. (…) Tenía algo guardado, aguantado, totalmente. Quiso picar aquí, allá, en todos lados. (…)", comentó entre risas, mientras sus compañeros insinuaban que entre ambos podría existir algo, ya que ella aún le cocina.

    SOBRE EL AUTOR:
    Susy Díaz sorprende al revelar que vio desnudo a Mark Vito tras su separación de Keiko Fujimori: "Lo tiene bien..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Conductores argentinos se burlan y critican look de Magaly Medina: "Se viste como niña de 15"

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Lo más vistos en Farándula

    Se revelan polémicos chats de los padres de Christian Domínguez culpando a su hija mayor tras acusaciones: "Me quieres matar"

    Hijo de Karla Tarazona enfrentó al novio de Camila Domínguez y LO BOTÓ de su casa por defenderla

    Christian Domínguez presenta más de 10 pruebas contra Melanie Martínez por presunta violencia hacia su hija

    Joven denuncia que ‘Yo soy’ rechazó su casting por imitar a una artista “no conocida”

    Hijo de Claudio Pizarro destapa su verdadero vínculo con la madre de su hermana menor

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;