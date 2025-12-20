Los trabajadores fueron los más felices con los regalos de Jorge Luna.

Jorge Luna PARALIZA LAS REDES al regalar iPhone y refrigeradoras en su canasta NAVIDEÑA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡No se quedó atrás! El comediante Jorge Luna sorprendió al engreír a su equipo de trabajo con una canasta navideña fuera de lo común, al punto de que muchos aseguraron que ya le hace competencia a Phillip Chu Joy. El integrante de Hablando Huevadas, y amigo cercano de Ricardo Mendoza, mostró en redes sociales cada detalle del impresionante obsequio que preparó para sus colaboradores, generando una ola de comentarios.

¿Qué incluyó la canasta navideña que armó Jorge Luna?

A través de TikTok e Instagram, Jorge Luna compartió el detrás de cámaras de la compra de los productos que conformaron el regalo navideño. En las imágenes se aprecia cómo fue seleccionando una gran variedad de artículos, entre ellos café, mermeladas, duraznos en conserva, pan, dulces, papel higiénico, panetones, aceites, mayonesa, sal y productos de limpieza.

La cantidad fue tal que el comediante decidió ir más allá de lo tradicional y usar una refrigeradora de dos puertas como “canasta”, dejando a todos sorprendidos. Pero eso no fue todo: Luna también añadió un iPhone para cada uno de sus trabajadores, elevando aún más el nivel del regalo.

Según comentó una de las colaboradoras, el presente incluía además vales para la compra de pavo, tarjetas de consumo en un supermercado conocido y créditos para servicios de delivery, convirtiendo el detalle en uno de los más comentados de la temporada.

Jorge Luna y su incursión en el fútbol

Meses atrás, se habló de una supuesta intención del humorista por adquirir el Club Deportivo Municipal, negociación que finalmente no se concretó. No obstante, fiel a su estilo, Jorge Luna se refirió al tema con ironía y aseguró que ahora es dueño de su propio equipo.

“Estoy jugando play en la vida real. Me compré un club de mie*** y ahí está el secreto”, comentó entre risas, explicando que recibió una oferta que no pudo rechazar. Incluso bromeó con el precio del equipo, asegurando que costaba menos que unas zapatillas caras.