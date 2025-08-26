Peruano se vuelve viral al soltar gallos con canción de La Bella Luz y canta con la orquesta; Jorge Luna en shockÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El joven peruano Raí Espinoza se volvió tendencia en TikTok tras su participación en el segmento 'Casting concierto' de Hablando Huevadas. Con su carisma, interpretó el tema Disjockey de La Bella Luz, aunque su desafinación llamó la atención de todos. Su espontaneidad y simpatía conquistaron al público, y su fama en redes creció tanto que la orquesta de cumbia lo invitó oficialmente a un próximo concierto.
Joven peruano es viral luego de cantar en segmento de HH
Hace una semana, Raí Espinoza participó en el casting de canto de 'Hablando Huevadas'. Interpretó el tema Disjockey y dejó sorprendidos a Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes ejercían de jurado. Su estilo único al cantar llamó la atención de cientos de seguidores, dejando una impresión memorable.
La escena se volvió viral en YouTube y el episodio de 'Hablando Huevadas' ya supera el millón de reproducciones. Jorge Luna destacó su entusiasmo por mostrar su talento y elogió su capacidad de hacer reír al público. Finalmente, los jurados decidieron que avanzara a la siguiente etapa del casting.
Joven peruano sorprende al subir al escenario con La Bella Luz
La orquesta La Bella Luz decidió darle una oportunidad a Raí Espinoza para que muestre su particular talento. Al ritmo de Disjockey, provocó varias carcajadas durante una presentación en el Parque de las Leyendas y logró aumentar su popularidad en redes sociales.
"Diskjokey por favor, saque ese disco, se me rompe el corazón al escuchar esta canción", cantó. Jorge Luna no tardó en reaccionar al clip: "Qué hicimos". Mientras tanto, usuarios comentaron sentirse identificados: "Al fin un cantante que puedo imitar", "Representa a todos aquellos que no tenemos el don de cantar y aun así cantamos y le ponemos sentimiento", "Contrátenlo", "Hicimos famoso al correcto", escribieron en TikTok.