Caída mortal en Trujillo: video muestra últimos momento de joven que falleció al caer junto a su perro del cerro Chiputur

Excursionista y su perro cayeron por un sendero equivocado; ambos cuerpos fueron hallados y entregados a su familia.

    Lo que se suponía un paseo tranquilo para conectar con la naturaleza acabó en tragedia. Yuriko Acosta, de 32 años, falleció junto a su mascota, mientras realizaba una excursión en el cerro Chiputur, uno de los lugares más visitados por personas que practican el senderismo en Trujillo. La joven habría resbalado.

    Último video de la joven grabó a la joven que cayó en ‘falso sendero’ de cerro de Trujillo

    La joven excursionista compartió algunos videos de su paseo en su cuenta de Instagram, donde se la ve caminando cerro arriba junto a su perro. En las imágenes se le ve subiendo a lo alto de un cerro, para luego sentarse en la cima.

    ¿Qué fue lo que pasó con la joven que cayó de un cerro en Trujillo?

    Gallardo había subido hasta la cima del cerro junto a un grupo de excursionistas, pero durante el recorrido tuvo un accidente que le quitó la vida. Así lo comunicó Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, a la prensa local.

    "Ella ha resbalado. Un accidente con consecuencias fatales. Nuestra unidad de primera respuesta logró recuperar el cuerpo de la señorita como de la mascota", dijo Agustín.

    Lo comunicado por el subgerente de Defensa Civil sería confirmado por los testigos que estuvieron presentes y vieron cómo sucedió la caída junto a su animal por un falso sendero que no pudo ver.

    "La chica ha rodado por esta zona. Ella y su perrito han fallecido. Hay dos chicos más atrapados. Lo que pasa es que han pasado por un camino falso, nosotros hemos ido por otro lado. Los rescatistas ya llegaron por ellos", se escucha decir a un testigo que estuvo en la zona.

    Caída mortal en Trujillo: video muestra últimos momento de joven que falleció al caer junto a su perro del cerro Chiputur
