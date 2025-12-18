Huancayo: Policía intervino a mujer que dejó olvidada a su hija en un hotel para ir a discoteca

Huancayo: Policía intervino a mujer que dejó olvidada a su hija en un hotel para ir a discotecaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Una escena de extrema preocupación se vivió en Huancayo luego de que una bebé de apenas un año fuera encontrada sola en una habitación de hotel, tras haber sido dejada allí por su propia madre, quien salió a divertirse durante la madrugada y luego no recordó el lugar exacto donde la había hospedado.
LEE MÁS: INPE anuncia GRAN CONVOCATORIA LABORAL con sueldos de hasta S/ 7.264 para ESTUDIANTES, EGRESADOS y MÁS
Bebé es hallada sola en hotel tras denuncia de su madre
La joven madre, identificada como Ana Cristina, de 20 años, se presentó de manera desesperada en la Comisaría de Familia de Huancayo para pedir ayuda. Según relató a los agentes, había salido a una discoteca y, al regresar, no lograba recordar en qué hotel había dejado a su hija de iniciales ACSE, de apenas un año de edad.
Durante la atención policial, los efectivos notaron que la mujer se encontraba en presunto estado de ebriedad y portaba un cintillo de ingreso a la discoteca “Esencia”, lo que reforzó la hipótesis de que había pasado varias horas fuera del hospedaje donde se encontraba la menor.
Policía encuentra a la menor llorando en habitación del hospedaje
Tras activar un operativo inmediato, la Policía Nacional inició un recorrido por diversos hoteles del centro de la ciudad. Finalmente, la bebé fue localizada en el hotel Olympus, situado en la intersección del jirón Panamá con el jirón Lima. La menor se encontraba sola, llorando desconsoladamente, dentro de la habitación 401 del establecimiento.
NO TE PIERDAS: ES OFICIAL | Aerolínea suspenderá seis rutas internacionales desde Perú por este motivo
De acuerdo con la versión brindada posteriormente por la madre, un hombre habría quedado encargado del cuidado de la niña; sin embargo, dicha persona no fue ubicada durante la intervención policial. Ante la gravedad del caso, Ana Cristina fue trasladada a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes, mientras se evalúa la situación legal y de protección de la menor.