ES OFICIAL | Congreso aprueba octavo retiro de la AFP y esta sería la fecha para solicitar tu dinero

Con más de 110 votos a favor , el Congreso de la República dio el visto bueno a una nueva liberación de fondos sin ningún tipo de restricción.

Congreso aprueba octavo retiro de la AFP y esta sería la fecha para solicitar tu dinero

Congreso aprueba octavo retiro de la AFP y esta sería la fecha para solicitar tu dinero

El Congreso de la República dio luz verde al octavo retiro extraordinario de fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP), permitiendo un máximo de S/ 21.400, equivalente a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La medida recibió 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, luego de que el Pleno respaldara el dictamen previamente aprobado por la Comisión de Economía.

La ley habilita a todos los afiliados al sistema privado de pensiones a disponer de parte de sus cuentas individuales de capitalización, sin importar su edad, monto acumulado o condición laboral. Para acceder a estos recursos, será necesario presentar la solicitud de manera virtual o física ante la AFP correspondiente dentro de los noventa días calendario posteriores a la entrada en vigencia del reglamento. Posteriormente, el desembolso se efectuará en cuotas de hasta una UIT (S/ 5.350) cada treinta días, iniciándose el primer pago un mes después de la solicitud.

La disposición fue sustentada como un derecho de los afiliados sobre sus fondos y como una alternativa de apoyo económico para familias golpeadas por la situación actual. Quienes votaron a favor resaltaron que este dinero podría servir para el pago de deudas, cubrir necesidades inmediatas o invertir en pequeños negocios.

¿Cuándo podré retirar mi AFP?

Aunque aún falta la promulgación oficial, el respaldo de la presidenta Dina Boluarte indica que podría concretarse en un plazo máximo de dos días desde que reciba la norma.

Según estimaciones del titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, los primeros pagos estarían disponibles en noviembre y, en el escenario más optimista, a fines de octubre.

¿Cómo solicitar el retiro de hasta S/ 21.400?

Si bien la norma todavía no ha sido publicada oficialmente, es probable que el proceso se organice de forma similar a los anteriores. Esto implicaría un cronograma de atención en función del último dígito del DNI y el uso de plataformas digitales ya conocidas por los afiliados.

En ese sentido, los pasos serían:

Consultar el cronograma habilitado para presentar la solicitud, según el último número del DNI.

Ingresar a la web oficial que se anuncie (en procesos anteriores fue solicitaretiroafp.pe).

Registrar la información solicitada, como el número de cuenta de ahorros y el DNI.