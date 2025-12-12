La madre asegura que nunca fue informada de su diagnóstico y denuncia desorden y silencio del hospital de Yanahuara de EsSalud , tras el grave error con su bebé.

Madre denuncia que contagió de VIH a su bebé y otra menor tras ser cambiados en hospital de Yanahuara de EsSalud. | Composición Wapa

Una madre de familia expone una grave cadena de errores, omisiones y posibles actos de encubrimiento en el hospital III de EsSalud de Yanahuara, en Arequipa.

Denuncia que fue diagnosticada de VIH dos meses después de dar a luz a su tercer hijo, a quien terminó contagiando. Pero el caso se volvió aún más alarmante cuando afirmó que también habría expuesto al virus a otra recién nacida tras recibir por error un bebé que no era el suyo.

¿Cómo ocurrió el presunto cambio de bebés?

Lucía, nombre ficticio, ingresó al hospital la madrugada del 23 de marzo para dar a luz. Su hijo, ‘Sebastián’, nació sin complicaciones, aunque fue dejado en observación por una respiración agitada. La mañana del 25 de marzo le autorizaron llevarlo a casa.

Sin embargo, al acercarse a la cuna rotulada con su nombre, notó que la zona íntima del bebé lucía inflamada. La enfermera María Olarte minimizó la preocupación y le indicó retirarse. Sin saberlo, Lucía cargó y amamantó por más de diez horas a una bebé ajena. Recién por la noche recibió la llamada del hospital alertando el grave error.

Bebé contagiado de VIH tras error en hospital EsSalud

Tras el intercambio de bebés, Lucía y su esposo pensaron en denunciar, pero la enfermera implicada intentó impedirlo. “Me pidió que no denunciara, incluso fue a mi casa ofreciéndome cuidar a mi hijo y dinero, pero nunca cumplió”, relató. La dirección del hospital le dijo que, según la trabajadora, Lucía sabía que se llevaba un bebé ajeno.

Dos meses después del parto, una obstetra del Minsa le sugirió una prueba rápida de VIH; dio positiva, confirmando que convivía con el virus y que su hijo también había sido contagiado. Desde entonces, tuvo que reemplazar la lactancia por fórmula.

Madre de familia revela que no le informaron sobre su diagnóstico

Tras recibir su diagnóstico, la madre acudió al centro de atención primaria donde llevaba sus controles prenatales, y le informaron que el VIH había sido detectado cuando tenía seis meses de embarazo, asegurando que se le comunicó el resultado.

Sin embargo, sostiene que jamás recibió la noticia ni indicaciones sobre medicación o cuidados para evitar la transmisión al bebé. La situación de la recién nacida que alimentó accidentalmente durante todo un día es el punto más delicado del caso.