Este 1 de diciembre, EsSalud realizará una jornada nacional por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA , ofreciendo pruebas gratuitas de VIH en diversas regiones.

Campaña por el Día Mundial contra el SIDA: así podrás acceder a pruebas rápidas de VIH | Andina

Campaña por el Día Mundial contra el SIDA: así podrás acceder a pruebas rápidas de VIH | Andina

Este 1 de diciembre, EsSalud llevará a cabo una extensa jornada nacional por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, activando puntos de prevención y despistaje en hospitales, centros de salud, plazas, espacios comunitarios y centros laborales de diversas regiones. La iniciativa busca acercar el diagnóstico y la orientación a miles de personas, sin barreras y de manera gratuita.

El enfoque de la campaña es contundente: el VIH puede prevenirse, detectarse y tratarse a tiempo. Para ello, EsSalud refuerza tres mensajes clave: el uso del condón, la importancia de acceder a la prueba rápida y la urgencia de eliminar prejuicios que aún rodean a esta condición. Entérate dónde podrás realizarte la prueba este 1 de diciembre y ser parte de esta acción preventiva.

¿Qué puntos estarán disponibles en Lima y Callao?

En Lima Metropolitana, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins abrirá sus puertas desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía con una amplia campaña de salud. En la rotonda del centro médico, los asegurados podrán acceder a pruebas rápidas de VIH, recibir consejería y obtener atención en especialidades como infectología, psicología, nutrición y trabajo social.

A la par, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen llevará sus acciones preventivas hasta Ate, donde realizará una jornada de tamizaje dentro de una empresa con más de 3,000 trabajadores. La actividad incluirá además la formación de un gran lazo rojo humano, como gesto simbólico de compromiso y sensibilización.

En el norte de la ciudad, el Hospital Marino Molina Scippa, en Comas, desarrollará de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. el “Rincón de la Prevención”, un circuito informativo con diversos stands educativos que reunirán a los establecimientos de salud de su jurisdicción.

El Hospital Santa Rosa (HSR) también se sumará a las actividades por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con una campaña gratuita de despistaje de VIH, tal como anunció el Ministerio de Salud (Minsa). La iniciativa busca facilitar el acceso al diagnóstico y reforzar la importancia de una salud sexual informada y responsable.

La atención se brindará el lunes 1 de diciembre de 2025, a partir de las 9:00 a. m., en el Bulevar Santa Rosa de Lima, justo frente al área de Emergencia del hospital. Para participar, los asistentes solo deberán acercarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Dónde se realizarán pruebas en el interior del país?

Las regiones del país también participarán activamente este 1 de diciembre con diversas campañas y actividades orientadas al despistaje, la prevención y la sensibilización sobre el VIH. Estas son las acciones programadas por cada red asistencial: