El gremio de transportistas advirtió que solo mantendrá el servicio si el Gobierno presenta un plan para enfrentar la extorsión y los ataques armado s, una situación que podría impactar a millones.

La amenaza de un paro de 48 horas anunciada por el gremio Transporte Unido podría paralizar el servicio de transporte público en Lima y Callao a pocos días de la Navidad, en caso de que el gobierno no presente un plan efectivo contra la extorsión y los ataques armados.

El pronunciamiento, difundido el 5 de diciembre, otorgó al gobierno interino de José Jerí un plazo de siete días hábiles que culmina el martes 16 de diciembre para entregar una respuesta clara.

La exigencia de Transporte Unido se da tras un aumento de atentados que impactan directamente a choferes y pasajeros. De acuerdo con el comunicado al que tuvo acceso Infobae Perú, empresas de los conos norte, sur, este y oeste han sido blanco de ataques continuos, siendo el más reciente el asesinato de un conductor de la empresa ‘La 20’ en Chorrillos.

“Los representantes del transporte urbano organizado por las empresas del cono Norte, Sur, Este y Oeste, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la ineficacia de las acciones del Estado frente a las extorsiones, los ataques criminales e incendiarios y todos los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad y vida de nuestros conductores y usuarios”, señalaron.

Según América TV, Martín Ojeda, dirigente del sector, señaló que esta situación mantiene al gremio en un estado de “agobio permanente”, mientras que las familias de los choferes asesinados “quedan en desgracia”. Asimismo, remarcó que “estamos en un estado de guerra”, advirtiendo que la violencia y las extorsiones persisten a pesar de las declaratorias de emergencia del Ejecutivo.

¿Cómo afectaría el servicio?

El eventual paro se desarrollaría entre el 17 y el 19 de diciembre, fechas que anteceden a la Navidad y que pondrían en riesgo el traslado de millones de personas.

Las estimaciones indican que la paralización comprometería cerca de 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao, incluyendo traslados laborales, atenciones médicas y actividades educativas.

Un informe de 24 Horas afirma que la inseguridad y las extorsiones han provocado que 5.000 buses de transporte público salgan de circulación, lo que ha impulsado el crecimiento del transporte informal.

El propio Ojeda, también representante de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, comentó en dicho medio que la falta de conductores y el miedo a nuevos ataques desaniman a muchos a seguir en el sector, agravando la falta de personal y dejando espacio a los colectiveros ilegales.

¿Qué solicita el gremio de transportistas?

En su pliego de demandas al Ejecutivo, Transporte Unido pidió un incremento urgente en el presupuesto destinado a tecnología y personal especializado para investigar a las organizaciones criminales.

También solicitó reforzar la Unidad Operativa contra la Extorsión, aplicar de manera efectiva el protocolo de reserva de denuncias y coordinar con el Ministerio Público, además del bloqueo y sanción de cuentas bancarias vinculadas al delito.

El gremio advirtió la necesidad de modificar las leyes 31990 y 32181, alegando que representan obstáculos para enfrentar estos crímenes. A ello sumaron la exigencia de un mayor control en la venta y activación de chips telefónicos, los cuales suelen emplearse para coordinar amenazas y extorsiones.

Otro de sus pedidos es que las autoridades transparenten los avances de las investigaciones, de modo que la ciudadanía esté informada sobre las acciones contra el crimen.