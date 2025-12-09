Wapa.pe
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

¿Este miércoles 10 habrá paro de transporte en todo el país? Esto advierten dirigentes

El gremio de transporte comunicó que para este mes habría un paro, ante esto la población se pregunta si será para este miércoles 10 de diciembre. Así que, explicamos la situación en esta nota.

    ¿Este miércoles 10 habrá paro de transporte en todo el país? Esto advierten dirigentes
    ¿Habrá paro de transportistas este miércoles?
    ¿Este miércoles 10 habrá paro de transporte en todo el país? Esto advierten dirigentes

    Con la cercanía de Navidad y el incremento de viajes por las fiestas, miles de ciudadanos buscan confirmar si existe un paro programado para este miércoles 10 de diciembre. Diversos gremios han lanzado alertas, pero no todos coinciden en la fecha exacta ni en el alcance de la medida.

    A continuación, te explicamos qué está confirmado, qué está en evaluación y qué podría ocurrir en los próximos días.

    LEE MÁS: La mejor noticia: Pronabec otorga BECAS para ESTUDIAR en San Marcos a más de 700 estudiantes

    Transporte Unido advierte un paro si no se atienden sus demandas

    El gremio Transporte Unido hizo público un comunicado el 5 de diciembre, donde exige al Gobierno acciones inmediatas frente al crecimiento de las extorsiones y ataques armados contra conductores y empresas de movilidad.

    La organización otorgó al Ejecutivo, liderado por el presidente interino José Jerí, un plazo estricto:
    “Siete días hábiles” para brindar una “respuesta concreta”, según detalla el documento difundido.

    Ese plazo vence el martes 16 de diciembre, por lo que cualquier paralización previa —incluyendo el 10 de diciembre— no corresponde a la convocatoria formal del gremio.

    ¿Qué fechas se manejan para el posible paro?

    Aunque algunas publicaciones en redes han mencionado el 10 de diciembre, la fecha real que se viene barajando dentro del sector apunta a mediados de mes.
    El dirigente Martín Ojeda, en diálogo con América TV, indicó que el paro podría darse:

    • Entre el 15 y el 17 de diciembre
    • Tendría una duración de 48 horas
    • Está siendo evaluado por “distintos gremios formales de Lima y Callao”

    Estas declaraciones han generado preocupación entre usuarios de transporte público, empresas y comercios, que temen un colapso en plena campaña navideña.

    Entonces, ¿hay paro este miércoles 10?

    Con la información disponible hasta el momento, no existe una convocatoria oficial de paro para el 10 de diciembre. Los gremios han fijado su ultimátum para el 16, y las fechas tentativas se ubican entre el 15 y 17 de diciembre, dependiendo de la respuesta del Gobierno.

    Sin embargo, la posibilidad de una paralización sigue latente y podría confirmarse en cualquier momento si no se atienden las demandas del sector.

    ¿Este miércoles 10 habrá paro de transporte en todo el país? Esto advierten dirigentes
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

    ;