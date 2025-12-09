Los beneficiarios de la beca recibirán ayuda para alimentación, transporte y materiales académicos, además de acompañamiento emocional.

¡Buenas noticias! La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció que 722 de sus estudiantes fueron elegidos para acceder a la Beca Permanencia 2025, iniciativa del Ministerio de Educación gestionada por Pronabec. La convocatoria marca un impulso clave para cientos de jóvenes que, gracias a este apoyo económico, podrán mantener la continuidad de sus estudios y avanzar con mayor estabilidad en su formación profesional.

¿En qué consiste el programa y cuál es su impacto en los estudiantes?

La Beca Permanencia 2025 es un apoyo económico dirigido a universitarios de instituciones públicas que enfrentan dificultades para sostener sus estudios. En esta convocatoria, se asignaron 8.000 becas entre 47 centros de educación superior a nivel nacional, reforzando el objetivo de garantizar continuidad académica y reducir brechas educativas.

Los beneficiados pertenecen a distintas regiones del país, lo que evidencia el carácter inclusivo del programa y su apuesta por brindar oportunidades reales en el ámbito universitario. En San Marcos, los 722 seleccionados reflejan el compromiso de la institución con acompañar a su comunidad y asegurar que más jóvenes logren culminar su carrera profesional con éxito.

¿Qué tipo de apoyo recibirán los nuevos becarios de San Marcos?

Los sanmarquinos seleccionados en la Beca Permanencia 2025 contarán con un paquete de ayudas diseñado para sostener su vida académica sin sobresaltos. Entre los beneficios se incluye la cobertura de alimentación diaria, un apoyo fundamental para mantener un adecuado rendimiento en clases.

También recibirán recursos destinados al transporte local, lo que permitirá que los alumnos se desplacen con mayor facilidad hacia sus facultades. A ello se suma la entrega de materiales básicos para sus actividades académicas y un acompañamiento orientado al bienestar emocional durante toda su trayectoria universitaria.

Con este conjunto de apoyos, los becarios podrán continuar su formación con mayor estabilidad y enfocarse plenamente en sus estudios.

Requisitos que deben cumplir los postulantes