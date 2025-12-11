ES OFICIAL | Perú aún TENDRÁ un SEGUNDO FERIADO LARGO de 4 días CONSECUTIVOS para este grupo antes del 2026

ES OFICIAL | Perú aún TENDRÁ un SEGUNDO FERIADO LARGO de 4 días CONSECUTIVOS para este grupo antes del 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Los peruanos aún podrán aprovechar un feriado largo de 4 días consecutivos durante diciembre, válido en todo el territorio nacional. A lo largo de esta nota te brindamos más información relevante sobre este descanso.
¿Cuál es el segundo feriado largo de 4 días consecutivos que podrá disfrutar Perú?
Según informó el diario El Peruano, este feriado largo comprende cuatro días seguidos, desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de diciembre, distribuidos de la siguiente manera:
- Jueves 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para los trabajadores del sector público
- Sábado 27 de diciembre: día de descanso para el sector público
- Domingo 28 de diciembre: día de descanso para el sector público
Feriados 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
¿Cuál es la diferencia entre un feriado y día no laborable?
La diferencia clave es que un feriado es descanso obligatorio y remunerado (trabajarlo implica pago doble o compensación), mientras que un día no laborable es opcional para el empleador (especialmente en el sector privado), el pago es normal si se trabaja, y las horas no trabajadas a menudo deben ser recuperadas, siendo más común en el sector público para alargar fines de semana largos.