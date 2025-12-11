ES OFICIAL | Perú aún TENDRÁ un SEGUNDO FERIADO LARGO de 4 días CONSECUTIVOS para este grupo antes del 2026

Los peruanos aún podrán aprovechar un feriado largo de 4 días consecutivos durante diciembre, válido en todo el territorio nacional. A lo largo de esta nota te brindamos más información relevante sobre este descanso.

Según informó el diario El Peruano, este feriado largo comprende cuatro días seguidos, desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de diciembre, distribuidos de la siguiente manera:

La diferencia clave es que un feriado es descanso obligatorio y remunerado (trabajarlo implica pago doble o compensación), mientras que un día no laborable es opcional para el empleador (especialmente en el sector privado), el pago es normal si se trabaja, y las horas no trabajadas a menudo deben ser recuperadas, siendo más común en el sector público para alargar fines de semana largos.