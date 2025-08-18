ALERTA en Perú: DANA ‘Oriana’ traerá lluvias, granizo y frío extremo en 8 regiones

El fenómeno meteorológico Oriana afectará a Lima y al sur del Perú con lluvias, granizo, nieve y vientos de hasta 50 km/h. Conoce aquí las zonas más impactadas y el pronóstico del Senamhi .

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que este fin de semana se registrará un drástico cambio en las condiciones climáticas del sur del país y en Lima Metropolitana. La causa: una depresión aislada de niveles altos (DANA), bautizada como Oriana, que traerá consigo lluvias, granizo, nieve y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Regiones del sur bajo alerta por lluvias y nieve

De acuerdo con los especialistas de Senamhi, los departamentos más afectados serán Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Apurímac, donde se prevén precipitaciones sólidas como granizo y nieve, además de lluvias persistentes.

Este inusual fenómeno alterará el clima típico de la temporada, generando complicaciones en las actividades agrícolas y en la transitabilidad en zonas de altura.

Vientos intensos impactarán en la costa sur y Lima

La advertencia no solo se limita a la sierra. En la costa sur, especialmente en Ica y Lima, también se sentirán los efectos de Oriana. Senamhi detalló que los vientos más fuertes llegarán el domingo 17 de agosto en la tarde y se prolongarán durante la madrugada y mañana del lunes, aumentando la sensación de inestabilidad en estas regiones.

Pronóstico para Lima Metropolitana

En la capital, el impacto se traducirá en un descenso marcado de la temperatura y la aparición de lloviznas. Según el pronóstico, existe una alta probabilidad de precipitaciones ligeras desde la madrugada del lunes, principalmente en distritos costeros como Callao, San Miguel, Magdalena, Miraflores, Barranco, Chorrillos y Surco.

“Se espera humedad elevada y mañanas más frías, por lo que la población debe tomar precauciones”, informó Senamhi.

¿Qué es una DANA y por qué preocupa?

La depresión aislada de niveles altos (DANA) es una masa de aire frío que se desprende de la circulación atmosférica normal y se queda atrapada en las capas altas, entre los cinco y nueve kilómetros de altitud. Esto provoca inestabilidad repentina y puede generar lluvias intensas, granizo, nieve y caídas bruscas de temperatura.