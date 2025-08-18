ALERTA en Perú: DANA ‘Oriana’ traerá lluvias, granizo y frío extremo en 8 regiones

Wapa.pe
El fenómeno meteorológico Oriana afectará a Lima y al sur del Perú con lluvias, granizo, nieve y vientos de hasta 50 km/h. Conoce aquí las zonas más impactadas y el pronóstico del Senamhi.

    Senamhi advierte fuertes vientos. | Composición Wapa.
    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que este fin de semana se registrará un drástico cambio en las condiciones climáticas del sur del país y en Lima Metropolitana. La causa: una depresión aislada de niveles altos (DANA), bautizada como Oriana, que traerá consigo lluvias, granizo, nieve y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

    Regiones del sur bajo alerta por lluvias y nieve

    De acuerdo con los especialistas de Senamhi, los departamentos más afectados serán Ayacucho, Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Apurímac, donde se prevén precipitaciones sólidas como granizo y nieve, además de lluvias persistentes.

    Este inusual fenómeno alterará el clima típico de la temporada, generando complicaciones en las actividades agrícolas y en la transitabilidad en zonas de altura.

    Vientos intensos impactarán en la costa sur y Lima

    La advertencia no solo se limita a la sierra. En la costa sur, especialmente en Ica y Lima, también se sentirán los efectos de Oriana. Senamhi detalló que los vientos más fuertes llegarán el domingo 17 de agosto en la tarde y se prolongarán durante la madrugada y mañana del lunes, aumentando la sensación de inestabilidad en estas regiones.

    Pronóstico para Lima Metropolitana

    En la capital, el impacto se traducirá en un descenso marcado de la temperatura y la aparición de lloviznas. Según el pronóstico, existe una alta probabilidad de precipitaciones ligeras desde la madrugada del lunes, principalmente en distritos costeros como Callao, San Miguel, Magdalena, Miraflores, Barranco, Chorrillos y Surco.

    “Se espera humedad elevada y mañanas más frías, por lo que la población debe tomar precauciones”, informó Senamhi.

    ¿Qué es una DANA y por qué preocupa?

    La depresión aislada de niveles altos (DANA) es una masa de aire frío que se desprende de la circulación atmosférica normal y se queda atrapada en las capas altas, entre los cinco y nueve kilómetros de altitud. Esto provoca inestabilidad repentina y puede generar lluvias intensas, granizo, nieve y caídas bruscas de temperatura.

    Su comportamiento es difícil de predecir, ya que puede cambiar rápidamente según la humedad y la topografía de la zona. En el caso peruano, fenómenos como Oriana tienen un impacto tanto en la sierra sur como en zonas urbanas como Lima, que experimentan descensos inesperados de temperatura y lloviznas fuera de temporada.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

