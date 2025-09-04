El insólito hecho se viralizó en TikTok , donde una joven descubrió que su madre había colocado una estampita de Jorge Luna en su altar familiar creyendo que era un santo.

¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita

¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita

o que empezó como una escena familiar terminó convertido en tendencia en TikTok. Una joven compartió el insólito hallazgo que hizo en el altar de su casa: su madre había colocado una estampita del comediante Jorge Luna junto a imágenes religiosas y le rezaba a diario creyendo que se trataba de un santo.

El curioso altar

Entre figuras de yeso y estampitas de la Virgen, apareció la fotografía del humorista peruano. La hija no dudó en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde reveló la confusión con humor: “Mi mamá cree que Jorge Luna es un santo y le reza todos los días”.

TikTok no perdona

El video, publicado por la usuaria @zheiilatarazona26, ya superó las 330 mil reproducciones y desató una ola de comentarios divertidos. Muchos recordaron anécdotas similares y otros no tardaron en bromear con el parecido del comediante con San Martín de Porres.

Reacciones de los usuarios

Las respuestas no se hicieron esperar:

“Me hizo recordar cuando Doña Nelly le rezaba a Shrek”

“Lo confundió con San Martín de Porres”

“Para que nunca falte dinero y risas”

“Tranquilamente puede ser mi mamá”