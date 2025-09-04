Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita

El insólito hecho se viralizó en TikTok, donde una joven descubrió que su madre había colocado una estampita de Jorge Luna en su altar familiar creyendo que era un santo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita
    ¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita
    ¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita

    o que empezó como una escena familiar terminó convertido en tendencia en TikTok. Una joven compartió el insólito hallazgo que hizo en el altar de su casa: su madre había colocado una estampita del comediante Jorge Luna junto a imágenes religiosas y le rezaba a diario creyendo que se trataba de un santo.

    El curioso altar

    Entre figuras de yeso y estampitas de la Virgen, apareció la fotografía del humorista peruano. La hija no dudó en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde reveló la confusión con humor: “Mi mamá cree que Jorge Luna es un santo y le reza todos los días”.

    TikTok no perdona

    El video, publicado por la usuaria @zheiilatarazona26, ya superó las 330 mil reproducciones y desató una ola de comentarios divertidos. Muchos recordaron anécdotas similares y otros no tardaron en bromear con el parecido del comediante con San Martín de Porres.

    Reacciones de los usuarios

    Las respuestas no se hicieron esperar:

    • “Me hizo recordar cuando Doña Nelly le rezaba a Shrek”
    • “Lo confundió con San Martín de Porres”
    • “Para que nunca falte dinero y risas”
    • “Tranquilamente puede ser mi mamá”

    Lo que parecía un error doméstico se transformó en un fenómeno viral, confirmando que en TikTok cualquier situación cotidiana puede convertirse en tema de conversación nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    Mark Vito viaja con Leslie Echevarría a EE. UU para presentarla a su familia, pero pasó lo impensado: "No tiene ni para el taxi"

    ¿Pamela López y Christian Cueva estarían a punto de retomar su matrimonio tras mensajes por sus hijos?

    Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Exchico reality enfrenta a Magaly y manda advertencia: "Quisiste tener algo conmigo, evita hablar de mí, te voy a mandar carta notarial"

    Lo más vistos en Farándula

    Hermana de Pamela Franco revela VIDEO ÍNTIMO que deja al descubierto cómo es en realidad y fans en shock: "Digan..."

    Jefferson Farfán le regala auto de lujo a Roberto Guizasola y lo deja sin palabras: "Gracias por engreír a tu gato"

    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    Leyla Chihuán recibe tremenda sorpresa de su joven pareja por su cumpleaños 50

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;