¡De no creer! Madre peruana confunde a Jorge Luna con santo y le reza a su estampita
o que empezó como una escena familiar terminó convertido en tendencia en TikTok. Una joven compartió el insólito hallazgo que hizo en el altar de su casa: su madre había colocado una estampita del comediante Jorge Luna junto a imágenes religiosas y le rezaba a diario creyendo que se trataba de un santo.
El curioso altar
Entre figuras de yeso y estampitas de la Virgen, apareció la fotografía del humorista peruano. La hija no dudó en grabar el momento y compartirlo en redes sociales, donde reveló la confusión con humor: “Mi mamá cree que Jorge Luna es un santo y le reza todos los días”.
TikTok no perdona
El video, publicado por la usuaria @zheiilatarazona26, ya superó las 330 mil reproducciones y desató una ola de comentarios divertidos. Muchos recordaron anécdotas similares y otros no tardaron en bromear con el parecido del comediante con San Martín de Porres.
Reacciones de los usuarios
Las respuestas no se hicieron esperar:
- “Me hizo recordar cuando Doña Nelly le rezaba a Shrek”
- “Lo confundió con San Martín de Porres”
- “Para que nunca falte dinero y risas”
- “Tranquilamente puede ser mi mamá”
Lo que parecía un error doméstico se transformó en un fenómeno viral, confirmando que en TikTok cualquier situación cotidiana puede convertirse en tema de conversación nacional.