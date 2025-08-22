Wapa.pe
Gabriel Calvo rechaza de la peor manera a Keiko Fujimori tras decir que le parece "guapísimo"

Gabriel Calvo y Keiko Fujimori han sido relacionados últimamente por su supuesto acercamiento; sin embargo, el actor dejó en claro todo.

    El reciente divorcio de Keiko Fujimori habría provocado que comiencen a surgirle varios admiradores, tal como lo reconoció la política durante su entrevista con Magaly Medina. “He empezado a notar que hay personas que se me anuncian, se me acercan”, comentó.

    Durante la conversación, apareció el nombre del actor peruano Gabriel Calvo, quien, según Fujimori, le habría enviado señales de interés sin que ella se percatara durante un podcast de gastronomía al que asistió.

    Keiko Fujimori resaltó atractivo de Gabriel Calvo

    “Hace unas semanas tuve una entrevista con Gabriel Calvo y yo sentía que me trataba con mucho cariño y ya lo he visto en otras entrevistas posterior a esa, en donde a él lo estaban fastidiando y veo con detenimiento algunos detalles”, relató.

    Ante la pregunta sobre una posible atracción, Keiko dijo: “[¿Tú no te das cuenta como que había una cierta atracción de parte de él?] Me parece guapísimo [¿Saldrías con él?] Esa pregunta no la voy a contestar”, mostrando un evidente nerviosismo.

    Gabriel Calvo rechaza a Keiko Fujimori

    Tras la viralización de sus declaraciones y los comentarios en las redes sociales, el actor Gabriel Calvo fue consultado sobre lo sucedido, dejando en claro que no tiene ninguna intención de tener una relación con la ex candidata presidencial.

    "Me querían shippear con Keiko", fueron las declaraciones de Gabriel, quien además afirmó que saldría con Keiko solo como "patas".

    "Lo importante es participar", afirmó Gabriel, en relación a las candidaturas perdidas por la hija de Fujimori.

