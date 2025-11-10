Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

Irma Maury reacciona furiosa a la noticia de su muerte en Perú: “Cuidado que el muerto seas tú”

Irma Maury desmiente su muerte y responde con humor e incomodidad a los rumores sobre su supuesto fallecimiento viral en redes sociales.

    Irma Maury reacciona furiosa a la noticia de su muerte en Perú: "Cuidado que el muerto seas tú"
    Irma Maury responde a rumores de su fallecimiento. | Composición Wapa
    Irma Maury reacciona furiosa a la noticia de su muerte en Perú: “Cuidado que el muerto seas tú”

    La actriz Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en “Al fondo hay sitio”, fue víctima de una noticia falsa que se viralizó el fin de semana. Diversas páginas en redes sociales afirmaron que la artista había fallecido a los 75 años, causando preocupación entre sus seguidores y colegas.

    La publicación, que circuló principalmente en Facebook, aseguraba que la actriz había muerto “de manera natural, rodeada de familiares y amigos”. Sin embargo, se trataba de información totalmente falsa.

    Irma Maury rompe su silencio: “Cuidado que no vayas a ser tú el que se muera”

    Ante el revuelo, la artista decidió pronunciarse a través de su cuenta de Facebook para aclarar su estado y enviar un contundente mensaje a quienes difundieron el rumor.

    LEE MÁS: Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    “Oye zo carajo, deja de inventar. Cuidado que no vayas a ser tú el que se muera o tal vez la comadre de tu madrina”, escribió la actriz, visiblemente indignada.

    Maury relató que se enteró del falso anuncio gracias a un amigo que le envió una captura de una página llamada “El valor de la verdad”, donde se difundía el bulo.

    “Porque los iba a mandar al carajo igualmente”, expresó entre risas, demostrando que, pese al malestar, mantiene su característico humor ácido.

    En otro momento, la reconocida actriz se dirigió directamente a los autores del rumor con una advertencia llena de ironía: “A todos los que me odian y me quieren ver muerta, no vaya a ser que dormiditos pasen al otro mundo”, escribió.

    Además, dejó claro que cuando llegue el día de su partida, no habrá espectáculo mediático: “Les aseguro que el día que realmente me muera ni se van a enterar, a mi familia no le gusta la peliculina”.

    NO TE PIERDAS: Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe pasan TREMENDO roche al ser abucheados en discoteca: "¡Quién chu... eres!"

    Fans y colegas respaldan a la actriz

    El mensaje de Maury generó cientos de reacciones y comentarios de apoyo. Los usuarios no tardaron en rechazar la desinformación y enviarle palabras de cariño.

    “Así es mi querida Irma. Sigues vivita y perreando”, escribió una seguidora, mientras otro comentó: “El Perú te quiere viva, siempre nos diste vida con tus actuaciones.”

    Otros expresaron su indignación por el nivel de irresponsabilidad en redes sociales: “El colmo, por conseguir seguidores, son capaces de faltar el respeto de esta manera. Qué vergüenza”, señaló un usuario.

    Un llamado contra las noticias falsas

    El caso de Irma Maury vuelve a poner sobre la mesa los peligros de la desinformación digital. Un simple post bastó para generar pánico y preocupación entre miles de personas. La actriz, con su peculiar estilo, transformó la indignación en un mensaje claro: no todo lo que circula en redes es verdad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Irma Maury reacciona furiosa a la noticia de su muerte en Perú: “Cuidado que el muerto seas tú”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;