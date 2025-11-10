Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 10 de noviembre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que ambas se encuentran frente a la prensa; sin embargo, los usuarios no dejaron pasar ningún detalle y pronto comenzaron a criticar a la representante mexicana en el Miss Universo.

    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?
    Karla Bacigalupo recibe insólito gesto de Miss México
    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?

    En la antesala del certamen de Miss Universo, un episodio protagonizado por Fátima Bosh, representante de México, y Karla Bacigalupo, candidata de Perú, generó debate en redes sociales luego de difundirse imágenes de su encuentro durante una salida de las concursantes en un hotel, el pasado 7 de noviembre. El video que captó la interacción se viralizó rápidamente, concentrando la atención en lo ocurrido frente a la prensa.

    Ese día, las aspirantes a la corona de Miss Universo participaron en diversas actividades previas a su viaje a Phuket. Al salir del hotel, tanto Bosh como Bacigalupo, junto a las demás delegadas, ofrecieron declaraciones y posaron ante los medios.

    Karla Bacigalupo impacta en la cena de bienvenida del MU 2025 con un vestido inspirado en Tailandia

    En las imágenes se observa que, cuando Karla Bacigalupo —vestida completamente de rojo— se acerca saludando con la mano en alto, Miss México levanta la suya para, en un solo movimiento, bajar la de su compañera. Aunque el gesto fue sutil, logró captar la atención de quienes seguían la cobertura.

    La difusión del clip provocó una ola de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios más repetidos se podían leer frases como: “la mexicana le bajó la mano”, “Me caía bien pero hay que reconocer que está medio raro este gesto de Miss México”, “la de México le bajó la mano a Perú”, y “le bajó la mano, mira bien el video”. Los usuarios analizaron cada detalle, asegurando que en la grabación se aprecia claramente ese intercambio entre ambas representantes.

    A pesar de la viralización del video, las dos candidatas mantuvieron la calma ante las cámaras y continuaron interactuando con aparente cordialidad. Incluso, posaron juntas en fotografías posteriores al momento.

    El fragmento dio lugar a diversas interpretaciones y reavivó la conversación en redes sobre la actitud de Miss México durante el certamen. Las imágenes siguen circulando y el debate entre seguidores y espectadores continúa activo.

    Karla Bacigalupo responde a la polémica entre Miss México y Nawat Itsaragrisil

    La participación de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025 estuvo marcada por la controversia que involucró a Fátima Bosch, Miss México, y a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

    Durante una actividad oficial, Itsaragrisil calificó de “tonta” a Bosch frente a otras candidatas, lo que generó indignación y llevó a varias de ellas a abandonar la sala en señal de protesta. Este hecho intensificó el debate sobre el respeto y la manera en que se trata a las participantes en concursos internacionales de belleza.

    En medio de la polémica, Karla Bacigalupo ofreció unas declaraciones con un mensaje conciliador y de unidad. “Siempre hay temas delicados, como en todas las industrias, pero creo que los hemos sabido sobrellevar y estamos todas continuando con muchas esperanzas, con mucho cariño hacia lo que estamos haciendo, y vamos a seguir adelante”, expresó Bacigalupo al ser consultada por la prensa internacional.

    Captan terrible gesto de Fátima Bosh, Miss Mexico, con Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: ¿Envidia?
