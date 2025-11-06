El Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia, donde Karla Bacigalupo representará a Perú junto a más de 130 candidatas de todo el mundo.

El Miss Universo 2025 ya genera gran expectativa entre los seguidores del certamen, especialmente en el Perú, donde muchos esperan ver brillar a Karla Bacigalupo. La representante nacional ya se encuentra en Tailandia para competir con más de 130 candidatas de todo el mundo en una edición que promete deslumbrar. Aquí te contamos la fecha, hora y dónde ver el concurso en vivo para no perderte su participación.

¿Cuándo es el Miss Universo 2025 y dónde se realizará?

El Miss Universo 2025 ya está en marcha. Las 130 representantes de todo el mundo comenzaron a llegar a Tailandia para participar en la 74ª edición del certamen de belleza más importante del planeta. Este año, el país asiático se viste de gala para recibir a las candidatas, quienes competirán por la ansiada corona el 21 de noviembre durante la gran final que se celebrará en el Impact Arena, ubicado en la ciudad de Pak Kret.

¿Dónde ver a Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025?

Los seguidores del certamen podrán disfrutar la gala del Miss Universo 2025 en vivo desde Perú a través del canal oficial de YouTube del concurso. Además, la transmisión estará disponible por la señal de Telemundo para toda Latinoamérica y en plataformas digitales que ofrecerán cobertura completa del evento y sus momentos más destacados.

¿A qué hora inicia el Miss Universo 2025?

Por la diferencia de huso horario con Tailandia, la transmisión del Miss Universo 2025 iniciará en Perú el miércoles 20 de noviembre a las 8:00 p.m.. Desde ese momento, los espectadores podrán seguir en directo cada instante del certamen, incluyendo el desfile de las candidatas y la esperada coronación de la nueva reina universal.

Agenda oficial de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025

Durante su paso por Tailandia, Karla Bacigalupo participará en una serie de actividades que forman parte de la antesala a la gran final del certamen. Desde recorridos turísticos hasta desfiles y ensayos, la representante peruana compartirá experiencias con más de 100 candidatas de todo el mundo.

Calendario de eventos: