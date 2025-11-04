El conflicto estalló durante un encuentro oficial, cuando Nawat cuestionó la participación digital de la Miss Universo México sobre Tailandia, generando un fuerte cruce verbal.

Una fuerte discusión ha marcado los preparativos del Miss Universo 2025. El ambiente en Tailandia se tornó tenso cuando Fátima Bosch, representante de México, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y parte del comité organizador, protagonizaron un intercambio que dejó a todas las aspirantes en shock y que podría poner en riesgo la realización del certamen.

Tensión máxima en Miss Universo 2025: confrontación entre Nawat Itsaragrisil y Miss México

El conflicto surgió durante un encuentro oficial con las candidatas, donde Nawat puso en duda la participación digital de Bosch respecto al país anfitrión. Lo que empezó como una consulta terminó escalando rápidamente a un fuerte cruce verbal entre ambos.

Todo se desencadenó cuando el empresario lanzó la primera pregunta frente a cámaras: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”. Desconcertada, Bosch intentó aclarar: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”. Sin embargo, él insistió señalando que tenía “reportes del personal” de que la mexicana “no prestaba atención ni publicaba nada sobre el país anfitrión”.

Bosch rechazó el señalamiento asegurando que todo era un caos comunicativo: “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé…”. Aun así, la presión continuó. “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”, cuestionó Nawat. Ella respondió firme pero serena: “Sí, por supuesto, sí”.

Cuando Bosch intentó ampliar su explicación, “Yo estaba haciendo un programa... y no se trata de qué lado está bien o mal”, fue interrumpida nuevamente: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

El tono subió aún más cuando Nawat criticó al director nacional de México, acusándolo de haber sido “expulsado del país” y recalcando: “Es una cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Delegadas respaldan a Miss México y estalla el momento más tenso del encuentro

La representante mexicana no guardó silencio: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”. Nawat replicó de inmediato: “Sí tienes voz, pero debes respetar.” Bosch respondió con firmeza: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer.”

Ante la tensión, el empresario llamó a seguridad, mientras en la sala se escuchaban voces en defensa de la concursante: “Este no es el modo de tratar a las delegadas”.

Finalmente, la mexicana cerró el incómodo momento reafirmando su posición: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.