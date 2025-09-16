Christian Nodal echó a su padre de su empresa para darle el poder a Pepe Aguilar

Christian Nodal habría optado por poner fin a la relación profesional con su padre, Jaime González , y ahora se comenta que su trayectoria estaría bajo la dirección de su suegro.

Christian Nodal vuelve a estar envuelto en controversia, esta vez por un conflicto familiar que impacta también en su vida artística. Según reportes de la prensa mexicana, el intérprete tomó la decisión de apartar a su padre, Jaime González, de su equipo de trabajo.

La noticia sorprendió a muchos, pues su progenitor fue quien lo respaldó desde sus inicios y contribuyó a que alcanzara la fama.

Durante mucho tiempo, Jaime González se encargó de manejar la carrera de Nodal, supervisando contratos, presentaciones y todo lo vinculado a su música. Sin embargo, trascendió que habrían surgido desacuerdos económicos y que, presuntamente, su padre habría retenido parte de sus ingresos, lo que provocó la separación.

Ante este escenario, circula la versión de que Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, asumiría la dirección de la carrera del cantante. Cabe recordar que Nodal y Ángela ya llevan un año de matrimonio, lo que ha fortalecido la cercanía con la familia Aguilar.

También se comenta que la relación entre Jaime González y Pepe Aguilar nunca fue cordial. Incluso, algunos rumores señalan que habrían protagonizado discusiones y amenazas, lo que podría complicar aún más el panorama.