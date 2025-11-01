¡Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron! Jugador lanza advertencia sobre motivo real de la rupturaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin. La noticia, que ha sacudido tanto al mundo del fútbol como al de la farándula, fue confirmada por el propio jugador del FC Barcelona, quien rompió el silencio y negó rotundamente las especulaciones de una posible infidelidad. Esto lo que dijo al aire en un conocido programa de Televisión Española.
“No estamos juntos. Simplemente, nos hemos separado y ya”, fueron las palabras del futbolista, según declaraciones recogidas por el periodista Javi Hoyos y el programa ‘D Corazón’.
La relación entre el extremo azulgrana y la cantante argentina duró poco más de tres meses, pero desde que se hizo pública generó una ola de comentarios en redes sociales. Los rumores de una posible separación se intensificaron tras el último viaje del futbolista a Milán, Italia, donde fue visto celebrando con amigos, lo que encendió las alarmas.
¿Hubo infidelidad en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole? Jugador responde
En medio de la noticia y con varios rumores sobre una posible infidelidad, Yamal fue tajante al confirmar que esto no ha sido como se especula. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, recalcó, poniéndole punto final a las especulaciones de su alejamiento de la argentina.
Una pareja mediática desde el primer día
Lamine y Nicki Nicole se conocieron durante una fiesta de cumpleaños en la que el jugador celebró su mayoría de edad. Desde entonces, fueron vistos juntos en varios eventos y en fotos en redes. Por el momento la cantate no se ha pronunciado sobre el fin de su relación.