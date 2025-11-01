Durante tres meses, la pareja se llevó la atención de miles en redes sociales . Fans esperan que la argentina diga qué pasó y qué los llevó a alejarse.

Lamine Yamal y Nicki Nicole duraron solo tres meses. La pareja se robó la atención de miles en redes sociales | Foto: Composición de Wapa

Lamine Yamal y Nicki Nicole duraron solo tres meses. La pareja se robó la atención de miles en redes sociales | Foto: Composición de Wapa

El romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin. La noticia, que ha sacudido tanto al mundo del fútbol como al de la farándula, fue confirmada por el propio jugador del FC Barcelona, quien rompió el silencio y negó rotundamente las especulaciones de una posible infidelidad. Esto lo que dijo al aire en un conocido programa de Televisión Española.

“No estamos juntos. Simplemente, nos hemos separado y ya”, fueron las palabras del futbolista, según declaraciones recogidas por el periodista Javi Hoyos y el programa ‘D Corazón’.

La relación entre el extremo azulgrana y la cantante argentina duró poco más de tres meses, pero desde que se hizo pública generó una ola de comentarios en redes sociales. Los rumores de una posible separación se intensificaron tras el último viaje del futbolista a Milán, Italia, donde fue visto celebrando con amigos, lo que encendió las alarmas.

¿Hubo infidelidad en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole? Jugador responde

En medio de la noticia y con varios rumores sobre una posible infidelidad, Yamal fue tajante al confirmar que esto no ha sido como se especula. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, recalcó, poniéndole punto final a las especulaciones de su alejamiento de la argentina.

La relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole fue muy popular en los últimos meses

Una pareja mediática desde el primer día