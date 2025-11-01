Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

¡Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron! Jugador lanza advertencia sobre motivo real de la ruptura

Durante tres meses, la pareja se llevó la atención de miles en redes sociales. Fans esperan que la argentina diga qué pasó y qué los llevó a alejarse.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron! Jugador lanza advertencia sobre motivo real de la ruptura
    Lamine Yamal y Nicki Nicole duraron solo tres meses. La pareja se robó la atención de miles en redes sociales | Foto: Composición de Wapa
    ¡Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron! Jugador lanza advertencia sobre motivo real de la ruptura

    El romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole llegó a su fin. La noticia, que ha sacudido tanto al mundo del fútbol como al de la farándula, fue confirmada por el propio jugador del FC Barcelona, quien rompió el silencio y negó rotundamente las especulaciones de una posible infidelidad. Esto lo que dijo al aire en un conocido programa de Televisión Española.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Natalia Segura pasa por delicada operación de seis horas y asombra con su apariencia

    “No estamos juntos. Simplemente, nos hemos separado y ya”, fueron las palabras del futbolista, según declaraciones recogidas por el periodista Javi Hoyos y el programa ‘D Corazón’.

    La relación entre el extremo azulgrana y la cantante argentina duró poco más de tres meses, pero desde que se hizo pública generó una ola de comentarios en redes sociales. Los rumores de una posible separación se intensificaron tras el último viaje del futbolista a Milán, Italia, donde fue visto celebrando con amigos, lo que encendió las alarmas.

    ¿Hubo infidelidad en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole? Jugador responde

    En medio de la noticia y con varios rumores sobre una posible infidelidad, Yamal fue tajante al confirmar que esto no ha sido como se especula. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, recalcó, poniéndole punto final a las especulaciones de su alejamiento de la argentina.

    <strong>La relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole fue muy popular en los últimos meses</strong>
    La relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole fue muy popular en los últimos meses

    Una pareja mediática desde el primer día

    Lamine y Nicki Nicole se conocieron durante una fiesta de cumpleaños en la que el jugador celebró su mayoría de edad. Desde entonces, fueron vistos juntos en varios eventos y en fotos en redes. Por el momento la cantate no se ha pronunciado sobre el fin de su relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron! Jugador lanza advertencia sobre motivo real de la ruptura
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;